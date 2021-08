"Efekt Tuska" wciąż działa. KO już dawno nie była tak blisko PiS

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je rządzącej od 2015 roku PiS. Coraz bliżej partii Jarosława Kaczyńskiego jest jednak Koalicja Obywatelska, która zbliżyła się do lidera na niewielką odległość. Oznacza to, że "efekt Tuska", spowodowany powrotem byłego premiera do krajowej polityki, zdaje się wciąż działać.

Sondaż na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadziła pracownia IBRiS. Poprzednie badanie miało miejsce w połowie czerwca i to z nim porównać możemy najnowsze rezultaty poszczególnych komitetów.

Z lipcowo-sierpniowego badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Zjednoczona Prawica (PiS i koalicjanci), która uzyskałaby 33,6 proc. głosów. Oznacza to stratę 1,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim zestawieniem.

Sondaż. "Efekt Tuska" wciąż działa. KO dawno nie była tak blisko PiS

Na drugim miejscu w stawce z wynikiem 27,3 proc. od pewnego czasu umacnia się Koalicja Obywatelska (PO i koalicjanci), co oznacza, że "efekt Donalda Tuska", spowodowany powrotem byłego premiera do krajowej polityki i ponownym objęciem przez niego sterów w Platformie. W poprzednim sondażu KO mogło liczyć na zaledwie 13 proc. poparcia.

Podium zamyka wicelider poprzedniego zestawienia, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni. Ugrupowanie to zaliczyło spory spadek, bo z 20,2 do 11,1 proc. To także ma swoją przyczynę w roszadzie we władzach PO.

Kto jeszcze znalazłby się w Sejmie. Zdaniem IBRiS wszystkie pozostałe partie czy koalicje, które obecnie mają swoich przedstawicieli na Wiejskiej. W przypadku Lewicy i PSL nie zanotowano zmian - popiera je kolejne 9,1 i 5 proc. respondentów. Z kolei aż o połowę swój dobytek sondażowy utraciła Konfederacja (spadek z 10,3 na 5 proc.).

RadioZET.pl/PAP/Rzeczpospolita