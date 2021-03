Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski prześcignął Szymona Hołownię i objął prowadzenie w rankingu poparcia – wynika z sondażu pracowni IBSP (Ogólnopolskiej Grupy Badawczej). Lider cieszy się uznaniem 33 proc. zapytanych. "To pokazuje co dzieje się za kurtyną wśród wyborców opozycyjnych. Większa rywalizacja na opozycji, transfery posłów i wzajemna krytyka spowodowała, że dla części wyborców Szymon Hołownia stał się jednym z polityków, bardziej rywalem niż sprzymierzeńcem" – skomentował Łukasz Pawłowski, prezes OGB.

Rafał Trzaskowski liderem rankingu poparcia sondażu IBSP w marcu. Prezydent Warszawy z poparciem jednej trzeciej zapytanych wyprzedził w marcowym badaniu Szymona Hołownię (31,4 proc.), którego jeszcze w lutym popierało aż 43 proc. ankietowanych.

Niezmiennie trzecie miejsce na podium zajmuje prezydent Polski Andrzej Duda, któremu poparcie udzieliło 24 proc. zapytanych w sondażu. Pracownia podkreśla, że pytania dotyczą poparcia, które odzwierciedla ostatnie działania polityków, aniżeli zaufania, "które jest mniej powiązane z aktywnością polityczną".

Duży spadek notowań Hołowni w rankingu poparcia. "Stał się rywalem"

Pracownia analizuje znaczący spadek poparcia Szymona Hołowni. "Tak mocny spadek poparcia dla Szymona Hołowni w momencie, gdy jego partia jest liderem w naszym sondażu parlamentarnym nie jest błędem, ale pokazuje co dzieje się za kurtyną wśród wyborców opozycyjnych. Notowania Szymona Hołowni z poprzedniego badania były tak wysokie, bo uzyskiwał on też pozytywne opinie wśród elektoratów innych partii opozycyjnych" – komentuje Łukasz Pawłowski, szef OGB.

I podaje przykład, że o ile działania Hołowni jeszcze w lutym popierało niemal 50 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, to dziś – po przejęciu przez jego ruch Polska 2050 kilku parlamentarzystów KO – jest to już tylko 27 proc. "To pokazuje, że większa rywalizacja na opozycji, transfery posłów i wzajemna krytyka spowodowała, że dla części wyborców Szymon Hołownia stał się jednym z polityków, bardziej rywalem niż sprzymierzeńcem. To by oznaczało, że okres taryfy ulgowej wśród wyborców opozycji się już skończył i zaczyna się rywalizacja o sympatie wyborców" – kończy ekspert.

Na kolejnych miejscach sondażu uplasowali się Premier Mateusz Morawiecki (22 proc.), Jarosław Kaczyński (17 proc.), Zbigniew Ziobro (16 proc.), Borys Budka (15 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (14 proc.), Włodzimierz Czarzasty (13 proc.) i Krzysztof Bosak (12 proc.).

RadioZET.pl/Stan Polityki