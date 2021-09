"Efekt Tuska" minął. W górę notowania Dudy i Morawieckiego

Donald Tusk uzyskał 30,5 proc. wskazań pozytywnych. "To spadek o 1,9 pkt proc. w porównaniu do wyniku w sierpniu i cofnięcie się do poziomu z pierwszych miesięcy 2021 r., gdy nie było mowy o powrocie byłego premiera do krajowej polityki" - poinformował Onet. Lider PO uzyskał natomiast 54,9 proc. głosów negatywnych.

"Swoje notowania poprawiają prezydent i premier. Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki mają w tym miesiącu jeden z najlepszych bilansów zaufania" – zauważył Onet.

Zaufanie do Andrzeja Dudy we wrześniu wyraziło 44,4 proc., brak zaufania 44,7 proc. respondentów; Mateuszowi Morawieckiemu ufa 42,5 proc, nie ufało 45,6 proc. pytanych.

Sondaż Ibris dla Onetu. "Efekt Tuska" minął. Zyskał Kaczyński

"Donald Tusk po powrocie do krajowej polityki zyskał zaufanie Polaków, ale w najnowszym badaniu IBRiS dla Onetu zalicza już spadek notowań" – podsumował portal. "Największe tąpnięcie dotyczy marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, co prawdopodobnie ma związek z jego słowami o służbie zdrowia wypowiedzianymi na Campusie Polska Przyszłości" – zauważył Onet.

Dystans do Donalda Tuska skrócił Jarosław Kaczyński, który w tym miesiącu zdobył zaufanie u 28,3 proc, co oznacza wzrost o 0,7 pkt proc. Nieufność wobec prezesa PiS zadeklarowało 57,7 proc. badanych.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych 17-18 września na próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

RadioZET.pl/PAP/Onet