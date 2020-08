Kilka tygodni przed rekonstrukcją. Sondaż: kto powinien odejść z rządu?

Wyniki sondażu wskazują, że 45 proc. pytanych dobrze ocenia premiera Morawieckiego, a 34 proc. - źle. Natomiast Łukasza Szumowskiego dobrze ocenia 54 proc. zapytanych, a źle 28 proc.

Według "Rzeczpospolitej" dobrze też wypada szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak, którego dobrze ocenia 44 proc., a 28 proc. - źle. "Bardzo aktywny ostatnio minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest dobrze oceniany przez 40 proc. ankietowanych, ale złe opinie o jego pracy ma aż 45 proc. osób" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Źle oceniany jest wicepremier Jacek Sasin. 35 proc. osób dobrze ocenia jego pracę, ale aż 48 proc. - krytycznie.

"Rzeczpospolita" zapytała też, kogo Polacy chcą utrzymać w rządzie, a kto powinien się z nim rozstać. Połowa ankietowanych uważa, że na swoim miejscu powinien pozostać premier Morawiecki. Blisko połowa nie chce też zmiany minister Emilewicz oraz ministra Błaszczaka.

"39 proc. badanych wskazuje jednak, że odejść powinien Ziobro" - pisze "Rzeczpospolita". W przypadku szefa resortu sprawiedliwości 41 proc. pytanych uważa, że powinien on zachować stanowisko.

W piątek zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel mówił, że termin jesienny rekonstrukcji rządu jest aktualny. Trwają ustalenia w gronie liderów Zjednoczonej Prawicy. Jak dodał Fogiel, na czwartkowym wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS w Jachrance nie zapadały "żadne decyzje" w tej sprawie.

- mówił w programie "Rzecz o polityce" Fogiel.

Pytany czy rekonstrukcja rządu zapowiadana przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na wrzesień jest aktualna, odpowiedział: "jak najbardziej, oczywiście". "W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes Jarosław Kaczyński zarysował, jaki zamysł kryje się za rekonstrukcją, bo nie jest to rekonstrukcja dla samej rekonstrukcji" - zaznaczył.

Planujemy to robić po wakacjach. Nasi parlamentarzyści, również ci, którzy reprezentują naszych koalicjantów, wiedzą o tym. Ustalenia trwają w gronie liderów Zjednoczonej Prawicy, wraz z panem premierem Morawieckim. Wczoraj oczywiście żadnych decyzji na ten temat nie było, bo być nie mogło. To nie jest to forum, na którym one zapadają, ale te kierunki, o których mówił Jarosław Kaczyński w wywiadzie są jak najbardziej obowiązujące i termin jesienny również