Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro miałaby szansę samodzielnie wejść do Sejmu - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych Indicator dla "Rzeczpospolitej". Według badania, na formację ministra sprawiedliwości chce zagłosować 5 proc. Polaków.

Zbigniew Ziobro i jego partia - Solidarna Polska, mają powody do zadowolenia. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych Indicator dla "Rzeczpospolitej", w przypadku samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych, ziobryści mogliby zdobyć 5 proc. głosów. Oznacza to, że partia przekroczyłaby próg wyborczy i weszłaby do Sejmu.

Sondaż wskazuje, że wybory wybrałoby Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 26,1 proc. ankietowanych. Sondaż nie uwzględnił startu jednej listy Zjednoczonej Prawicy (PiS, Solidarna Polska, Porozumienie), a samodzielny start trzech ugrupowań.

Sondaż: Solidarna Polska wchodzi do Sejmu. PiS wciąż z najwyższym poparciem

Na drugim miejscu uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 17,8 proc. Podium zamyka Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 15,9 proc. badanych.

Do nowego Sejmu weszłyby także: Lewica z poparciem 8,2 proc., Konfederacja z wynikiem 6,1 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 5,1 proc. Ostatnią partią, która weszłaby do Sejmu jest wspomniana na początku Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, na którą chce zagłosować 5 proc. badanych.

Porozumienie Jarosława Gowina nie ma szans na samodzielne wejście do Sejmu. Sondaż Indicator wskazuje, że na to ugrupowanie chce zagłosować 1,6 proc. ankietowanych. Jeszcze niższe poparcie uzyskał ruch Kukiz'15, który popiera 1,2 proc. ankietowanych. Na ostatnim miejscu znalazła się partia Zieloni z poparciem 0,4 proc. głosów.

12,4 proc. ankietowanych nie wie jaką partię poparłoby w wyborach.

Badanie przeprowadzono między 25 a 30 marca 2021 roku, na reprezentatywnej próbie 1 000 osób

RadioZET.pl/ Rp.pl