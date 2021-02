Zjednoczona opozycja dystansuje PiS, do tego stopnia, że startując z jednej listy, uzyskałaby w wyborach większość, która pozwoliłaby jej odrzucić prezydenckie weto Andrzeja Dudy – wynika z najnowszego sondażu Ipsos dla serwisu Oko.press.

Sondaż Ipsos przynosi fatalne wieści dla PiS i koalicjantów partii Jarosława Kaczyńskiego. Zjednoczona koalicja KO, Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy i PSL zmiażdżyłaby PiS w wyborach. Blok wskazanych czterech partii popiera 57 proc. pytanych, a PiS zaledwie 29 proc.

Taki wynik przełożyłby się na istną rewolucję w Sejmie. Zjednoczone siły opozycji uzyskałyby 280 mandatów, co pozwoliłoby nawet odrzucać weto prezydenta Andrzeja Dudy (wymagane jest 60 proc. głosów, czyli 276, do tej liczby nawiązywała PO na ostatniej konferencji programowej, przyp.).

Sondaż "nadziei" dla opozycji. Ipsos: Jeden blok zdystansuje PiS

Sondaż przeczy więc tezie o słabości jednego bloku i większej sile każdej partii startującej z osobnych list. Wspomniany wynik sondażu dotyczyłby jednej wspólnej listy, takiej samej jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku (startowały wówczas KO, SLD i PSL).

Jeśli chodzi o pytania dotyczące głosowania na konkretne partie i ugrupowania - tutaj niewiele się zmienia. PiS z wynikiem 29 proc. prowadzi wyraźnie przed Polską 2050 i Koalicją Obywatelską (mają po 20 proc.). Lewica uzyskałaby 10 proc., ale PSL zaledwie 4 proc., co oznaczałoby, że ludowcy nie weszliby do parlamentu startując samodzielnie. Do Sejmu weszłaby natomiast Konfederacja (10 proc.).

RadioZET.pl/Oko.press