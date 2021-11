PiS i KO tracą w najnowszym badaniu. W Sejmie pięć partii

Z sondażu Kantar dla poniedziałkowego wydania "Gazety Wyborczej" wynika, że aż 78 proc. Polaków deklaruje, że pójdzie na wybory (w tym 57 proc., że na pewno). "Co ciekawe, dziś wyższą mobilizację wyborczą deklarują wybory Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050, niższą PiS czy Lewicy. PiS traci wyborców od roku" - oceniła "GW".

Sondaż Kantar: PiS i KO z niższym poparciem. W Sejmie jeszcze trzy partie

Wśród tych, co chcą głosować, PiS popiera teraz 30 proc. "To o dwa punkty procentowe mniej niż przed miesiącem i o 6 punktów mniej niż przed rokiem, w październiku 2020 r." - czytamy w artykule. Z kolei notowania drugiej w zestawieniu Koalicji Obywatelskiej to 24 proc. poparcia - w październiku było to 25 proc.

Z kolei pozostałe trzy partie, które wprowadziłyby swoich reprezentantów do Sejmu, zaliczyły w badaniu Kantar wzrost: Polska 2050 Szymona Hołowni z 10 do 14 proc., Konfederacja o z 6 do 9 proc., a Lewica z 7 do 8 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się Koalicja Polskia-PSL (4 proc.) i Kukiz'15 (2 proc.). 6 proc. pytanych, na kogo zagłosują, odpowiedziało: "Nie wiem/Trudno powiedzieć". "Zagłosuję na którąś z partii opozycyjnych, jeszcze nie wiem, którą" odpowiedziało 2 proc. respondentów, a tyle samo wskazało inne opcje polityczne.

RadioZET.pl/PAP (K. Kowalczyk)