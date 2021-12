PiS bez szans na samodzielne rządy. Polska "szokująco podzielona"

OKO.Press opublikowało wyniki przeprowadzonego w dniach 28-30 grudnia przez pracownię Ipsos sondażu partyjnego. Portal zwraca uwagę, że jest to ostatnie badanie preferencji politycznych Polaków w 2021 roku.

Ostatni sondaż 2021. PiS bez szans na samodzielne rządy

Wynika z niego, że najwyższym poparciem wciąż cieszy się rządzący od sześciu lat PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego i jej sojuszników (dziś są to m.in. Solidarna Polska i Partia Republikańska) głosować zamierza 33 proc. badanych, co stanowi spadek o 2 pkt proc. względem poprzedniego sondażu.

Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 26 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), podium zamyka zaś Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą głos deklaruje 13 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.).

Swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziłyby także: Konfederacja (10 proc. - wzrost o 1 pkt proc.), Lewica (6 proc. - spadek o 1 pkt proc.) i PSL (5 proc. - wzrost o 1 pkt proc.). Z wynikiem 1 proc. progu wyborczego nie przekroczyłoby Porozumienie Jarosława Gowina. Frekwencja wyborcza wyniosłaby zaś 64 proc., czyli więcej niż z wyborach w 2019 roku (wówczas do urn poszło 61,7 proc. uprawnionych do głosowania).

"Polska szokująco podzielona"

Co oznaczają powyższe wyniki? Potwierdza się tendencja z ostatnich kilku miesięcy, a właściwie niemal całego mijającego roku - gdyby wybory zakończyły się takim wynikiem, PiS mogłoby zapomnieć o kontynuacji samodzielnych rządów. Miałoby bowiem zaledwie 189 mandatów.

KO wprowadziłaby na Wiejską 137 posłów, Polska 2050 - 60, Konfederacja - 46, Lewica - 15, a PSL - 12. Jeden mandat przypadłby reprezentantowi mniejszości niemieckiej. Oznacza to, że Konfederacja byłaby jedynym potencjalnym partnerem koalicyjnym dla PiS - oba prawicowe ugrupowania mogłyby liczyć na łącznie 235 mandatów. Trudno jednak wyrokować, czy taki sojusz byłby stabilny i długotrwały.

OKO.Press zwraca również uwagę na jeszcze jedną kwestię: ostrą polaryzację, jeśli chodzi o wiek. "Polska szokująco podzielona według wieku: gdyby głosowały tylko osoby przed 50 rokiem życia, opozycja miałaby przygniatającą większość, wśród starszych proporcje się odwracają" - możemy przeczytać w artykule.

RadioZET.pl/OKO.Press