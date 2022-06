Blisko 45 proc. Polaków uważa, że przesuwanie wyborów samorządowych to zły pomysł – wynika z sondażu zrealizowanego przez pracownię IBRiS dla Radia ZET. PiS chce, aby ich termin nie pokrywał się z wyborami parlamentarnymi. Według obecnego kalendarza zarówno wybory parlamentarne – jak i samorządowe – wypadają jesienią 2023 roku.

44,8 proc. ankietowanych twierdzi, że przesuwanie wyborów samorządowych to złe rozwiązanie – wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Tylko 11 proc. sądzi, że zmiana terminu głosowania to dobry pomysł. Aż 27,2 proc. uważa, że zmiana daty głosowania to ani dobry, ani zły pomysł.

23,4 proc. ankietowanych uważa, że zmiana terminu wyborów samorządowych to zdecydowanie zły pomysł, a 21,4 proc. pytanych przez IBRIS dla Radia ZET twierdzi, że raczej zły. Zdecydowanie dobre zdanie na temat wydłużenia kadencji obecnych prezydentów miast, burmistrzów i wójtów ma 1,6 proc. Polaków, a 9,4 proc. udzieliło odpowiedzi, że to raczej dobre rozwiązanie. 17 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie wie lub trudno powiedzieć coś na ten temat.

Przesunięcie terminu wyborów samorządowych

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 roku w związku z tym, że w 2018 roku wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 roku). Jednocześnie jesienią 2023 wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 roku).

10 czerwca szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w polskatimes.pl, że ustawa w sprawie przeniesienia wyborów samorządowych jest już gotowa i niedługo trafi do Sejmu, zapewne jako projekt poselski.

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 17-18.06.2022 roku metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

RadioZET.pl