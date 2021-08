Donald Tusk poprowadzi PO do wyborczego sukcesu? Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", aż 44 proc. badanych uważa, że źle się stało, że Tusk wrócił do kierowania partią. Przeciwnego zdania jest 35 proc. ankietowanych.

Sondaż. "Złe wieści dla Donalda Tuska (54 l.). Polacy źle oceniają jego powrót na fotel lidera Platformy Obywatelskiej" - pisze w czwartek "SE".

"Tylko z Tuskiem możemy wygrać. I mam nadzieję, że ta tendencja z sondażu już wkrótce się odwróci" - komentuje wyniki sondażu poseł PO Jerzy Borowczak (64 l.).

Sondaż dla "SE": Polacy nie chcą Tuska w PO

"SE" przypomina, że od powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki minął miesiąc. "Przywódca PO objeżdża Polskę, przekonując rodaków do swoich racji. Ale wyborcy sceptycznie podchodzą do jego powrotu" - ocenia "SE".

44 proc. badanych uważa, iż źle się stało, że Tusk wrócił do kierowania partią. Przeciwnego zdania jest 35 proc. ankietowanych. 21 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem".

Borowczak powiedział w rozmowie z "SE", że "na tego biednego Tuska wylano wiele pomyj". "Przypomina mu się, że uciekł do Brukseli, a pani Szydło to gdzie uciekła?! Też do Brukseli! Ale sądzę, że coraz więcej ludzi będzie popierało Tuska. Będziemy mieli dużą akcję spotkań z Donaldem i ta tendencja z sondażu jeszcze się odwróci - zaznacza Borowczak.

Jak napisano, "eksperci nie mają wątpliwości, że Tusk płaci dziś cenę za lata swoich rządów. "Tusk kojarzy się z podniesieniem wieku emerytalnego czy ucieczką na stanowisko do Brukseli" - komentuje prof. Kazimierz Kik (74 l.), politolog.

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 30.07-2.08.2021 r. na próbie 1049 dorosłych Polaków.

RadioZET.pl/ PAP