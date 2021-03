Poparcie dla PiS spadło poniżej 30 procent – wynika z sondażu Social Changes dla prawicowego portalu wpolityce.pl. Tuż za partią rządzącą plasuje się Polska 2050 Szymona Hołowni, która wyraźnie dystansuje Koalicję Obywatelską. Wciąż progu wyborczego nie osiąga PSL i ugrupowanie Pawła Kukiza.

Sondaż Social Changes z ostatniego piątku marca utrwala tendencję spadkową w notowaniach rządzących. PiS prowadzi, osiągając 29 proc. wskazań ankietowanych. To o dwa pkt. procentowe mniej niż w poprzednim badaniu. Przy wynikach konkurencji partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma co marzyć o utrzymaniu samodzielnych rządów.

W kolejnym sondażu pracowni Social Changes wysoki wynik uzyskuje Polska 2050. Ruch Szymona Hołowni zbiera 25 proc. wskazań i znacząco wyprzedza trzecią w rankingu Koalicję Obywatelską, którą wskazało 18 proc. pytanych.

Sondaż Social Changes. PiS traci, Hołownia niedaleko z tyłu. Ludowcy poza Sejmem

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, której wynik wyniósł 10 proc. - poparcie tej partii pozostaje bez zmian. Ten sam wynik uzyskała skrajnie prawicowa Konfederacja (wzrost o jeden pkt. proc).

Wciąż poza Sejmem znalazłyby się PSL i ugrupowanie Pawła Kukiza. Ludowcy uzyskaliby 3 proc., a ruch Kukiza 4 proc. Sondaż przeprowadzono w założeniu, że wybory odbyłyby się w najbliższą niedzielę. Deklarowana frekwencja wyniosłaby 67 proc. Badanie zrealizowano metodą wywiadów wspomaganych komputerowo (CAWI) na panelu internetowym na ogólnopolskiej próbie 1085 dorosłych Polaków w dniach 19-22 marca.

RadioZET.pl/wpolityce.pl