Sondaż na zlecenie portalu wpolityce.pl przeprowadziła w dniach 2-5 lipca pracownia Social Changes. Wynika z niego, że gdyby wybory do parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę, 33 proc. badanych oddałoby głos na Zjednoczoną Prawicę (PiS, Solidarna Polska, Porozumienie, Partia Republikańska Adama Bielana). Oznacza to spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednimi badaniami.

Sondaż do Sejmu. "Efekt Tuska" spowodował wzrost poparcia dla KO

Drugie miejsce w zestawieniu przypadło Polsce 2050 Szymona Hołowni, dla której poparcie wyraziło 24 proc. ankietowanych. (wzrost o 1 pkt proc.). Podium zamyka Koalicja Obywatelska wyraziło 21 proc. badanych. Oznacza to wzrost poparcia dla tej formacji o 4 pkt proc.

Portal podkreśla, że wzrost poparcia dla tej ostatniej formacji spowodowany jest powrotem i objęciem pozycji lidera PO przez Donalda Tuska. Były premier objął stanowisko p.o. przewodniczącego w sobotę 3 lipca po rezygnacji dotychczasowego szefa partii Borysa Budki.

Kto jeszcze miałby swoich przedstawicieli w Sejmie? Na pewno Lewica, która mogłaby liczyć na 9 proc. poparcia, co oznacza spadek o 1 pkt proc. Chęć oddania głosu na Konfederację zadeklarowało natomiast 8 proc. badanych, o 2 pkt proc. mniej niż poprzednio.

Sondaż Social Changes. Ile wyniosłaby frekwencja w wyborach?

Pod progiem wyborczym znalazłoby się PSL, które poparłoby 2 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.). Bez zmian utrzymuje się z kolei poparcie dla Kukiz'15, które wyniosłoby 2 proc. Jeden proc. wyborców chciało głosować na "inne ugrupowanie".

Deklarowana frekwencja wyniosłaby 68 proc. (wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu z poprzednimi badaniami); 43 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie chce głosować, a 23 proc, że "raczej tak". Z kolei 24 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie chce głosować; 12 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie nie", a drugie 12 proc, że "raczej nie".

