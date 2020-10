Najnowszy sondaż Social Changes to niezbyt dobre wiadomości dla Prawa i Sprawiedliwości i całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Jak wynika z badania zrealizowanego dla portalu "wPolityce.pl", gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku października, na PiS zagłosowałoby 38 proc. ankietowanych. To spadek aż o 4 punkty procentowe w porównaniu to poprzedniego badania.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Na koalicję PO, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polska chce zagłosować 24 proc. badanych. Główna siła opozycyjna również traci, ale tylko 1 proc. poparcia.

Sondaż Social Changes. PiS traci. Zyskuje Lewica i Konfederacja

Autorzy badania zwracają uwagę, że wzrost poparcia odnotowała Lewica i Konfederacja. Na Lewicę chce głosować 14 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 3 punkty. Z kolei 2 punkty zyskała Konfederacja, którą obecnie popiera 11 proc. badanych.

Do Sejmu weszłoby jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 6 proc.

7 proc. badanych wskazało "inne ugrupowanie".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1076 osób w dniach 2-5 października 2020 roku.

