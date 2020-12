Najnowszy sondaż. PiS nie rządzi samodzielnie, rośnie poparcie Lewicy

Według najnowszego sondażu, poparcie dla PiS nieznacznie wzrasta - wciąż jednak nie partia nie byłaby w stanie utworzyć samodzielnego rządu. To nie jedyna zmiana w porównaniu z poprzednim badaniem - zyskuje także Lewica i Koalicja Polska.

Sondaż United Surveys pokazuje wzrost poparcia dla PiS w porównaniu z poprzednim badaniem. Wciąż oznacza to jednak brak możliwości utworzenia samodzielnego rządu przez tę partię. "Od poprzedniego badania nieco osłabła pozycja Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050 Szymona Hołowni. Wzrosło za to poparcie dla Lewicy i Koalicji Polskiej. Sondaż pokazuje wzrost deklarowanej frekwencji do 54 procent" - pisze Dziennik "Gazeta Prawna".

Gazeta informuje, że przeliczenie wyników na mandaty, zgodnie z kalkulatorem dra hab. Jarosława Flisa, z uwzględnieniem niezdecydowanych, pokazuje, że w tym układzie realny byłby jedynie rząd tworzony przez obecną opozycję. "PiS dostałby bowiem 201 mandatów, KO - 134, Polska 2050 – 59, Lewica – 45, a PSL-Koalicja Polska – 20" - podaje dziennik. "Nasi rozmówcy z rządu liczą, że PiS jeszcze odbije się w sondażach. Spore nadzieje wiążą choćby z lepszymi wskaźnikami pandemicznymi i szykowaną dystrybucją szczepionki" - dodaje gazeta.

Sondaż: PiS wzrasta poparcia, ale wciąż nie partia nie mogłaby rządzić samodzielnie

Zgodnie z podanymi wynikami badań, poparcie dla PiS wyniosło 33,6 procent (+2,7 punktu procentowego względem 31 października), dla KO 23 procent (minus 2,3 p. proc)., dla Polski 2050 - 11,8 procent (spadek o 2,9 p. procent). Badanie wykonano na zlecenie Dziennika "Gazeta Prawna" i RMF.

Z kolei wcześniej w poniedziałek opublikowano wyniki sondażu IBRiS, wykonanego na zlecenie Wirtualnej Polski. Zadano w nim pytanie: "Czy pana/pani zdaniem koalicja Zjednoczonej Prawicy - PiS-u, Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro i Porozumienia Jarosława Gowina przetrwa do końca kadencji w 2023 roku". Według 45,1 proc. badanych rządowa koalicja nie przetrwa do kolejnych wyborów parlamentarnych w 2023 r., przy czym 31,7 proc. wskazało, że "raczej nie przetrwa", 13,4 proc. respondentów odpowiedziało, że "zdecydowanie nie przetrwa". Z kolei według 43,1 proc. badanych koalicja rządząca się nie rozpadnie; 29,1 proc. odpowiedziało "raczej tak" na pytanie, czy ZP przetrwa do końca kadencji parlamentarnej, a 14 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak". 11,8 proc. respondentów nie ma zdania ws. kondycji Zjednoczonej Prawicy.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Dziennik Gazeta Prawna