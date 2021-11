Wszystkie partie ze spadkiem poparcia. PiS traci najwięcej

Gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je rządzące od 2015 roku PiS - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. W Sejmie znaleźliby się przedstawiciele jeszcze czterech partii. Co ciekawe, wszystkie ugrupowania zaliczyły spadek poparcia względem poprzedniego badania, aczkolwiek największy zanotowała partia Jarosława Kaczyńskiego, która w ciągu miesiąca straciła aż 4,5 punkta procentowego.

Sondaż przeprowadziła 5 listopada pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je PiS (wraz z koalicjantami). Rządzący mogliby liczyć na 32,6 proc. poparcia, co oznacza spadek o 4,5 pp względem poprzedniego badania (wówczas partia Jarosława Kaczyńskiego i jego sojusznicy mogli liczyć na 37,1 proc. poparcia).

Na drugim miejscu w zestawieniu pozostaje Koalicja Obywatelska. W poprzednim sondażu parlamentarnym dla portalu na KO głos chciało oddać 23,3 proc. respondentów. W obecnym jest to 21,6 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 1,7 pp.

Sondaż: PiS na prowadzeniu. Wszystkim partiom w Sejmie spadło poparcie

Na trzecim miejscu uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni, która w przeciwieństwie do KO i PiS odnotowuje wzrost poparcia. "Jeszcze tydzień temu na Polskę 2050 chciało zagłosować 12 proc. badanych. W badaniu z 5 listopada o 4,5 pp. więcej - 16,5 proc. respondentów" - wskazano.

Poza podium znalazła się Lewica, Konfederacja i PSL-Koalicja Polska. Na pierwsze ugrupowanie głos chciałoby oddać 7,2 proc. badanych - to o 0,8 pp. mniej niż w poprzednim badaniu. Na Konfederację chciałoby zagłosować 5,9 proc. badanych, czyli o 0,2 pp. mniej niż poprzednio, zaś na PSL-KP 4,6 proc. ankietowanych (-1,6 pp. względem wcześniejszego sondażu).

Wzrosła liczba osób, które nie wiedziałyby, na którą z partii zagłosować. W poprzednim sondażu było to 7,3 proc. respondentów, a teraz jest to 11,7 proc. badanych. Jeśli zaś chodzi o potencjalną frekwencję, to na pewno zagłosowałoby 45,7 proc. respondentów. Do urn nie poszłoby 41,9 proc. badanych. 12,3 proc. ankietowanych nie wie, czy zdecydowałoby się na udział w wyborach.

RadioZET.pl/PAP