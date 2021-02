Sondaż do Sejmu. Partia Hołowni wyraźnie wyprzedza KO i zbliża się do PiS

Zjednoczona Prawica (PiS i koalicjanci) może liczyć na poparcie 34 proc. badanych, Koalicja Obywatelska - 23 proc., a Lewica - 12 proc. - wynika z sondażu Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Gdyby w badaniu uwzględnić ugrupowanie Szymona Hołowni, to uzyskałoby ono wynik 27 proc., wyprzedzając KO aż o 10 punktów procentowych.

Sondaż wyborczy do Sejmu. W badaniu - obejmującym okres od 29 stycznia do 1 lutego 2021 - zadano pytania, na które ugrupowanie polityczne oddaliby swój głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę. Warto nadmienić, że chęć udziału w wyborach zadeklarowało 66 proc. badanych, do urn wyborczych nie zamierza wybrać się 23 proc., a 11 proc. badanych jest niezdecydowanych.

Sondaż do Sejmu, PiS wygrywa, ale nie ma większości. Lewica powyżej 10 proc.

Chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę (PiS, Solidarną Polskę i Porozumienie) zadeklarowało 34 proc. badanych, co oznacza wzrost o 3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Koalicja Obywatelska uzyskała 23 proc. wskazań, co - jak podaje portal - oznacza spadek o 3 pkt proc.

Poparcie dla Lewicy zadeklarowało 12 proc. badanych (bez zmian), dla Konfederacji 9 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Kukiz‘15 bez zmian może liczyć na poparcie 4 proc. ankietowanych. PSL popiera 2 proc. badanych, co - podkreśla portal - oznacza spadek o 3 pkt proc. Aż 16 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "inne ugrupowanie".

Partia Hołowni wyraźnie wyprzedza KO

Wzięto też pod uwagę coraz bardziej prawdopodobny scenariusz, zakładający udział partii Szymona Hołowni Polska 2050. W takim wariancie Zjednoczona Prawica zachowuje prowadzenie z wynikiem 31 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Na drugim miejscu znalazła się partia Hołowni z wynikiem 27 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Chęć głosowania na KO wyraziło 17 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.).

Na kolejnych miejscach znalazły się z takim samym wynikiem - po 9 proc. - Konfederacja i Lewica, a dalej Kukiz'15 - 3 proc. i PSL - 2 proc. Również 2 proc. respondentów zagłosowałoby na inne ugrupowanie. Obydwa warianty (z partią Hołowni i bez) oznaczają, że PiS i koalicjanci tracą sejmową większość, której najprawdopodobniej nie byliby w stanie zbudować nawet z Konfederacją (oczywiście, przy założeniu, że te ugrupowania chciałyby ze sobą współpracować).

RadioZET.pl/PAP