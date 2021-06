Jeśli wybory parlamentarne odbyłyby się w minioną niedzielę, PiS uzyskałoby najwyższe poparcie, a w Sejmie znalazłoby się miejsce dla jeszcze czterech partii bądź koalicji - wynika z sondażu United Survey przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. - Gdyby wybory skończyły się takim wynikiem, jak mówi sondaż, to mamy w Polsce nowy rząd - komentuje w rozmowie z WP były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Sondaż przeprowadziła w dniu 4 czerwca pracownia United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski. Wynika z niego, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w minioną niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość (wraz z koalicjantami - Solidarną Polską i Porozumieniem). Na koalicję - określaną mianem Zjednoczonej Prawicy - zagłosowałoby 34,4 proc. ankietowanych.

Sondaż. PiS wygrywa, w Sejmie jeszcze cztery partie

Drugie miejsce w zestawieniu zajęłaby Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą zagłosowałoby 23 proc. badanych. Trzeci wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska z 14 proc. poparciem. Jest to kolejne badanie, w którym obydwa komitety plasują się kolejno na 2 i 3 miejscu.

Do Sejmu weszłyby również Lewica - na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 8,1 proc. badanych - i Konfederacja mająca poparcie 7,6 proc. respondentów. Poniżej progu wyborczego znalazłaby się PSL-Koalicja Polska z wynikiem 4,7 proc. Żadnego ugrupowania nie wskazało 8,2 proc. uczestników badania.

W sondażu zbadano też gotowość do uczestnictwa w wyborach. Do lokali wyborczych na pewno poszłoby 35 proc. ankietowanych, a 12,5 proc. udzieliło odpowiedzi: "Raczej tak". Udziału w wyborach zdecydowanie nie zamierza brać 33,4 proc. badanych, natomiast 16,7 proc. respondentów stwierdziło, że raczej nie będzie uczestniczyć w głosowaniu, a 2,4 proc. nie podjęło jeszcze decyzji.

Kwaśniewski: jeśli wybory skończą się takim wynikiem, mamy nowy rząd

Wyniki sondażu skomentował w rozmowie z WP Aleksander Kwaśniewski. Zdaniem byłego prezydenta, "PiS jest liderem i dowiezie tę pozycję lidera do kolejnych wyborów - co do tego nie ma dwóch zdań".

Oni wygrają jako partia wybory, ale jednak wygrają z ilością głosów poniżej pułapu, który już mieli. To jest istotne. PiS-owi z takim wynikiem może wiele brakować do większości parlamentarnej Aleksander Kwaśniewski, b. prezydent

- Gdyby wybory skończyły się takim wynikiem, jak mówi sondaż, mamy w Polsce nowy rząd. To nie jest zła wiadomość - podsumował Kwaśniewski, który sprawował urząd głowy państwa w latach 1995-2005.

RadioZET.pl/PAP/wp.pl