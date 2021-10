Spada poparcie dla PiS, rośnie dla części opozycji. "Mała stabilizacja"

Sondaż do Sejmu. Wyniki najnowszego badania United Surveys opublikowano w czwartek w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Zjednoczona Prawica ( PiS i koalicjanci), na którą zagłosowałoby dziś 35,4 proc. ankietowanych (niecałe 2 pkt proc. mniej niż w sondażu wrześniowym).

Sondaż do Sejmu. PiS z niższym poparciem, wzrosty KO i Polski 2050

Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Koalicja Obywatelska, której notowania - odwrotnie niż w przypadku formacji rządzącej - wzrosły o 2 pkt proc. (z 25 do 27,1 proc.). Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, która cieszy się poparciem 9,5 proc. ankietowanych. To również rezultat lepszy - o 1,4 pkt proc. - niż ostatnio.

Z sondażu wynika również, że chęć głosowania na skrajnie prawicową Konfederację zadeklarowało 6,8 proc. respondentów, a na Lewicę 6,7 proc. Z kolei tuż pod progiem wyborczym (z wynikiem 4,6 proc.) znalazłoby się PSL, a 9,9 proc zapytanych nie wie, na kogo oddałoby głos.

Ani wzbudzający emocje wyrok TK w sprawie prawa unijnego, ani zorganizowane w reakcji na to wiece opozycji nie wpłynęły znacząco na poparcie dla partii politycznych. W sondażach wciąż obowiązuje mała stabilizacja Dziennik Gazeta Prawna

US zbadało także potencjalną frekwencję wyborczą. Okazuje się, że na ten moment do urn poszłoby 53,5 proc. uprawnionych do głosowania, co oznacza spadek o 3,2 pkt proc. 38,9 proc. ankietowanych na pewno nie wzięłoby udziału w wyborach, a 7,6 proc. wskazało odpowiedź "nie wiem".

Sondaż United Surveys dla Dziennika Gazety Prawnej, Dziennik.pl, RMF FM i rmf24.pl wykonany został 11 października 2021 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

RadioZET.pl/PAP