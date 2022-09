Sondaż, który wstrząśnie PiS. Przeciwni są nawet zwolennicy rządu

Z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że obywatele nie chcą zmian w ordynacji, szczególnie w roku przedwyborczym - takiego zdania jest ponad 64 proc. wyborców - czytamy we wtorkowym wydaniu dziennika. Oznacza to, że przeciwni pomysłowi, o którym co jakiś czas słychać w szeregach PiS, są nawet zwolennicy partii rządzącej.