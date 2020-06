Z badania dla "SE" wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w połowie czerwca, wygrałoby w nich Prawo i Sprawiedliwość, osiągając wynik 42,22 proc. (wzrost o ponad dwa punkty procentowe w stosunku do maja).

Druga jest Koalicja Obywatelska z poparciem 26,51 proc. To nieco ponad pół punktu procentowego więcej, niż w minionym miesiącu. Ostatnie miejsce na podium należy do Lewicy (11,37 proc.), która nie poprawiła swoich notowań. Poparcie dla trzeciej siły w parlamencie stopniało o niemal 3 punkty proc.

Sondaż dla "SE": PiS przed KO, w Sejmie pięć partii

Według sondażu Pollstera, próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze tylko dwie partie: Konfederacja (9,7 proc.) i PSL – Koalicja Polska (8,85 proc.), obie z wynikami zbliżonymi do majowych. Oznacza to, iż na tę chwilę w Sejmie znaleźliby się przedstawiciele tych samych ugrupowań, co obecnie.

Na niespełna dwa tygodnie przed wyborami prezydenckimi uwagę koncentrują na sobie dwaj główni kandydaci dwóch największych partii – Andrzej Duda (48 l.) i Rafał Trzaskowski (48 l.). Ta koncentracja przekłada się na wzrost poparcia dla ich obozów politycznych

– skomentował w rozmowie z „Super Expressem” prof. Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 9-10 czerwca 2020 r. na próbie 1091 dorosłych Polaków.

RadioZET.pl/PAP/se.pl