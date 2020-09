Badanie zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 15.09-16.09.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Opublikowało je internetowe wydanie "Rzeczpospolitej". Wynika z niego, że respondenci bardziej wierzą w sukces ruchu Szymona Hołowni niż inicjatywę Rafał Trzaskowskiego.

Hołownia czy Trzaskowski? Sondaż dla rp.pl

Na pytanie, który z nowych ruchów społecznych ma większą szansę na sukces, 29,6 proc. ankietowanych wskazało na Polskę 2050. Zdaniem 18,9 proc. badanych większą szansę na sukces ma ruch Nowa Solidarność, którego powstanie zapowiedział prezydent Warszawy. 29,3 proc. respondentów jest zdania, że żaden z tych ruchów nie ma szansy na sukces, a 22,2 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

Według sondażu, ugrupowanie Hołowni za lepiej rokujące uważa co trzecia osoba między 35. a 49. rokiem życia i zbliżony odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie. Częściej niż pozostali ugrupowanie Polska 2050 za posiadające większą szansę na sukces uważają osoby zarabiające w granicach 3001 – 5000 zł (37 proc.). Rzadziej niż ogół badanych na ruch Szymona Hołowni wskazywały osoby z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców - co czwarty z nich.

Hołownia i Trzaskowski tworzą ruchy społeczne

Przypomnijmy, że Szymon Hołownia zaczął tworzyć swój ruch jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Celem było najpierw wygranie wyborów prezydenckich, teraz jest nią budowa szerokiego ruchu społecznego, a także zyskanie reprezentacji parlamentarnej. To ostatnie już się udało - w ostatnim miesiącu współpracę z Hołownią nawiązała posłanka Hanna Gill-Piątek, która rok temu trafiła do Sejmu z listy Lewicy.

Z kolei inauguracja Nowej Solidarności Rafała Trzaskowskiego - również w założeniu ruchu społecznego, opartego m.in. o działalność samorządowców - zaplanowana była na 5 września. Z uwagi na m.in. awarię przepompowni "Czajka" w Warszawie, wydarzenie zostało przesunięte w czasie.

RadioZET.pl/PAP/rp.pl