Nowy sondaż zaufania do polityków nie przynosi rewolucyjnych zmian. Od lat darzymy ich głównie nieufnością, a silna polaryzacja sceny politycznej nie sprzyja poprawie tych notowań.

Nastroje społeczne sprawdziła niedawno pracownia IBSP. Dla portalu Stanpolityki.pl zapytała, czy Polacy darzą większym zaufaniem rząd, czy opozycję, a może nie ufają żadnej ze stron.

Sondaż zaufania do rządu i opozycji. Kto zyskał, kto stracił?

Ostatni z wariantów uzyskał zdecydowanie najwięcej wskazań (40 procent). "Widzimy tu niewielką zmianę od badania w kwietniu. Nadal największą grupę stanowią ci, którzy nie darzą zaufaniem polityków po jednej i drugiej stronie sporu w Sejmie" – pisze Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Zmiany widać jednak w notowanym poziomie zaufania do rządu i opozycji. Pierwszy raz od lutego więcej osób deklaruje pełne lub częściowe zaufanie do rządu (31 proc.) niż do partii opozycyjnych (29 proc.).

Oznacza to spadek zaufania do opozycji o 4 punkty procentowe i wzrost zaufania do rządzących o prawie 5 pkt proc. "Nie da się ukryć, że ostatnie wydarzenia w Sejmie przyczyniły się do tych zmian" – konkluduje Pawłowski.

