We wtorek opublikowaliśmy sondaż Kantar, dotyczący poparcia dla partii politycznych. Wynikało z niego, że na PiS nadal chce głosować najwięcej Polaków, bo 36 proc. Partia rządząca miała w nim jednak relatywnie niewielką przewagę (8 pkt proc.) nad drugą w zestawieniu Koalicją Obywatelską, a poza tym jest to wynik o 3 pkt proc. niższy niż we wrześniu i o 7,5 pkt proc. niższy niż w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki - to, w jaki sposób respondenci oceniają aktywność najważniejszych osób w - prezydenta i premiera Mateusza Morawieckiego - zostało zbadane w najnowszym sondażu, także autorstwa pracowni Kantar.

Jak Polacy oceniają Andrzeja Dudę? Sondaż Kantar: mniejszy odsetek pozytywnych ocen

Odsetek badanych pozytywnie oceniających Dudę spadł o 5 punktów procentowych i wynosi 38 proc., natomiast odsetek wskazań negatywnych odnotował wzrost o 4 punkty procentowe do 52 proc. Odsetek osób, które nie potrafiły ocenić, jak prezydent wykonuje swoje obowiązki, wynosi 10 proc. (wzrost o 1 punkt procentowy).

Wypełnianie obowiązków przez Andrzeja Dudę, najlepiej oceniają wyborcy PiS (93 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (79 proc.). Urząd prezydenta Dudy gorzej oceniają osoby popierające Koalicję Obywatelską (86 proc.) oraz badani o lewicowych (76 proc.) poglądach politycznych.

Z pracy prezydenta częściej zadowolone są osoby powyżej 60. roku życia, mieszkańcy wsi i miast do 20 tys. oraz osoby wierzące i praktykujące. Najbardziej niezadowoleni z tego, jak Andrzej Duda wypełnia swoje obowiązki, są osoby o wykształceniu średnim i pomaturalnym oraz wyższym, mieszkańcy miast 20-100 tys. oraz 100-500 tys. mieszkańców. oraz regionu wielkopolskiego i pomorskiego.

Morawieckiemu także spada poparcie

35 proc. Polaków pozytywnie ocenia urząd premiera Mateusza Morawieckiego. Odsetek osób niezadowolonych jest większy i wynosi 54 proc. 11 proc. badanych nie potrafiło wyrazić zdania w tej sprawie. W porównaniu do września odsetek osób negatywnie oceniających pracę premiera wzrósł o 4 punkty procentowe, a udział osób pozytywnie go oceniających spadł o 6 punktów procentowych. Odsetek osób niezdecydowanych wzrósł o 2 punkty procentowe.

Premier Morawiecki otrzymuje najwięcej ocen pozytywnych od wyborców PiS – 90 proc. – oraz osób o poglądach prawicowych (75 proc.). Pracę premiera najgorzej ocenia elektorat Koalicji Obywatelskiej (84 proc.), a także badani o poglądach lewicowych (77 proc.).

Największe zadowolenie z pracy premiera odnotowano wśród osób najstarszych, o wykształceniu podstawowym, mieszkańców wsi i miast do 20 tys., regionu małopolskiego oraz osób wierzących i regularnie praktykujących. Gorsze oceny premierowi przyznają częściej osoby dwudziestoletnie, z wykształceniem wyższym oraz mieszkańcy miast 20-100 tys. oraz 100-500 tys. mieszkańców.

RadioZET.pl/PAP