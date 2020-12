Sondaż przeprowadziła pracownia SW Research na zlecenia portalu rp.pl. Pytanie, które w nim zadano, brzmiało: "Który polityk Pani/Pana zdaniem zasługuje na rolę lidera opozycji?". Jak przedstawiają się wyniki?

Kto liderem opozycji? Sondaż: aż 1/4 badanych uważa, że nikt

Okazuje się, że najwyższy współczynnik odpowiedzi, bo aż 24 proc. ankietowanych, uznało, że żaden aktywny obecnie polityk opozycji nie nadaje się do pełnienia roli jej lidera. Jeśli zaś chodzi o wskazanie konkretnego nazwiska, największe poparcie zyskał Rafał Trzaskowski - wymieniło go 21,1 proc. badanych.

18,7 proc. respondentów jest zdania, że opozycją powinien "dowodzić" Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. 9 proc. wskazało na Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, a 2,8 proc. na szefa SLD Włodzimierza Czarzastego.

Po 2,2 proc. respondentów uważa, że na to miano zasługują szefowie PO i PSL - Borys Budka i Władysław Kosiniak-Kamysz. Dla 3,2 proc. powinien to być ktoś inny, a 16,8 proc. nie miało wyrobionej opinii w tym temacie.

Kaczyński proponował to już w 2016 roku

Co ciekawe, osobą, która zaproponowała przed kilkoma laty, aby stworzyć w polskim systemie politycznym formalną instytucję lidera opozycji, był Jarosław Kaczyński. Postulował to w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" z 2016 roku.

- Osobiście uważam, że lider opozycji powinien mieć taki status jak wicepremier. Takie rozwiązania należy wprowadzić i wierzę, że przyczynią się do tego, że dyskurs polityczny w Polsce dzięki temu się zmieni. Dziś on jest na poziomie czystego szaleństwa - mówił wówczas prezes PiS.

Oficjalna funkcja lidera istnieje m.in. w Wielkiej Brytania, gdzie stoi za tym długoletnia tradycja. Tam rolę tę pełni przewodniczący największego opozycyjnego ugrupowania (obecnie jest to Keir Starmer, szef Partii Pracy). Lider opozycji tworzy też tzw. Gabinet Cieni. To coś w rodzaju lustrzanego odbicia rządu. Każdy członek tego organu jest niejako odpowiednikiem ministra we rządzącym gabinecie. Jego zadaniem jest recenzowanie działań konkretnego ministra, ws zależności od posiadanej przez siebie wiedzy i kompetencji.

RadioZET.pl/rp.pl