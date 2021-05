PiS wygrywa bez koalicjantów. Ponad połowa badanych chce wcześniejszych wyborów

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w niedzielę, to głos na Prawo i Sprawiedliwość oddałoby 36,14 proc. badanych - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". O drugie miejsce w zestawieniu walczą Polska 2050 Szymona Hołowni i Koalicja Obywatelska. 54 proc. respondentów uważa, że w tym roku powinny odbyć się przedterminowe wybory parlamentarne.

Sondaż przeprowadził w dniach 19-20 maja Instytut Badań Pollster. Pracownia zapytała Polaków, czy uważają, że w tym roku powinny się odbyć przedterminowe wybory parlamentarne. Na tak postawione pytanie 34 proc. respondentów odpowiedziało, że "zdecydowanie tak", zaś kolejne 20 proc. badanych, że "raczej tak". 46 proc. badanych jest przeciwnego zdania, z czego 23 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie nie", tyle samo badanych wskazało odpowiedź "raczej nie".

Sondaż: PiS wygrywa bez koalicjantów, SP i Porozumienie poza Sejmem

Pollster zapytał również o preferencje polityczne w kontekście wyborów parlamentarnych. Z sondażu wynika, że gdybyśmy mieli wybierać swoich przedstawicieli do Sejmu w najbliższą niedzielę, to 36,14 proc. badanych zagłosowałoby na PiS. Co ciekawe, partia Jarosława Kaczyńskiego pojawia się w tym badaniu bez dotychczasowych koalicjantów.

O drugie miejsce walczą nadal Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Koalicja Obywatelska. Na to pierwsze ugrupowanie chce głosować 21,03 proc. ankietowanych, KO cieszy się zaś poparciem 18.84 proc. z nich. Na czwartym miejscu znalazłaby się Konfederacja (8,60 proc.), za nią Lewica (6,93 proc.) oraz PSL (5,84 proc.).

Pod progiem wyborczym uplasowałyby się natomiast Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry (1,20 proc.) i Porozumienie Jarosława Gowina (0,72 proc.), które aktualnie wchodzą w skład koalicji Zjednoczonej Prawicy.

RadioZET.pl/PAP