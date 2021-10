Sondaż. Polska 2050 Hołowni mogłaby pokonać PiS. KO daleko w tyle

Prawo i Sprawiedliwość dysponuje największym potencjalnym elektoratem - wynika z sondażu pracowni IBRiS dla Onetu. Polska 2050 Szymona Hołowni to jedyna formacja, która teoretyczne jest w stanie nawiązać walkę z PiS o wyborcze zwycięstwo.

Sondaż IBRiS dla "Onetu" został przeprowadzony na próbie 1094 osób w dniu 20 października 2021 roku, czyli blisko tydzień przed zmianami w rządzie, do których doszło podczas wtorkowej rekonstrukcji gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego.

Nowy sondaż. Polska 2050 z większą szansą na pokonanie PiS

W badaniu pracownia IBRiS pytała ankietowanych o skłonność zagłosowania na poszczególne partie polityczne, określając szanse na to w kilkustopniowej skali. "Dzięki temu wszystkim zmierzono ich «sufity», czyli maksymalne poparcie, jakie są w stanie osiągnąć" - podał "Onet".

PiS cieszy się w badaniu największym potencjalnym elektoratem na poziomie 37,7 proc. Neutralny stosunek do partii rządzącej ma 5,9 proc. Jak wskazuje portal, "to mało prawdopodobne, ale gdyby wszystkich z tej puli udało się przekonać do jej poparcia, może ona liczyć na 43,6 proc. głosów". "Dokładnie taki wynik ugrupowanie zdobyło w wyborach parlamentarnych 2019 roku, gdy po raz drugi osiągnęło samodzielną większość w Sejmie" - przypomina.

Drugą partią z największym rezerwuarem poparcia jest Polska 2050. "Sufit" poparcia dla ruchu Szymona Hołowni to 32,5 proc. Dodatkowo 9 proc. respondentów ma do niego neutralny stosunek. Razem to 41,5 proc. Z sondażu IBRiS wynika więc, że formacja ta teoretyczne jest w stanie nawiązać walkę z PiS o wyborcze zwycięstwo.

Koalicja Obywatelska zajmuje w badaniu trzecie miejsce z 25,2 proc. potencjalnego elektoratu i 9,4 proc. elektoratu neutralnego. "Nawet gdyby wszyscy oddali swój głos na KO - co jest mało prawdopodobne - łączny potencjał wyborczy formacji to 34,6 proc., a więc dalej poniżej «sufitu», jaki jest w stanie osiągnąć prowadzące w sondażu PiS" - podkreślono.

Możliwość oddania głosu na Lewicę deklaruje 19,4 proc. badanych, a 13,5 proc. wyborców ma do ugrupowania neutralny stosunek. W przypadku Konfederacji jest to 16,5 proc. możliwych głosów przy 9,3 proc. respondentów, którzy podchodzą neutralnie do tej formacji. Na Koalicję Polskę-PSL mogłoby zagłosować 9,3 proc. badanych. Neutralnie o ludowcach wypowiada się 17 proc.

Na Konfederację nie zamierza zagłosować największy odsetek badanych, bo 74,3 proc. Drugim ugrupowaniem z największym negatywnym elektoratem jest PSL - 73,8 proc. Na trzecim miejscu znajduje się Lewica - 67,1 proc., a za nią Koalicja Obywatelska - 65,5 proc. i Polska 2050 - 58,5 proc. PiS natomiast nie jest w tej chwili wyborem wśród 56,4 proc. ankietowanych.

RadioZET.pl/Onet/PAP