Specjalne oświadczenie prezesa NIK. Zwraca się do Ziobry i Kamińskiego

Marian Banaś w specjalnym oświadczeniu opublikowanym na Twitterze wezwał ministrów Zbigniewa Ziobrę i Mariusza Kamińskiego do ujawnienia dokumentów ze śledztwa ws. jego oświadczeń majątkowych. Prezes NIK pisze, że po ujawnieniu zebranych materiałów udowodni, że cała operacja zainicjowana przez Mariusza Kamińskiego, miała na celu zmuszenie go do odejścia ze stanowiska szefa NIK.

Banaś wzywa Ziobrę i Kamińskiego do ujawnienia dokumentów z toczącego się przeciw niemu śledztwa

Marian Banaś stwierdził w oświadczeniu, że jest niesłusznie szykanowany, a na niego i jego rodzinę zbierane są haki. Banaś zwrócił też uwagę, że śledztwo trwa już od 2 lat. - Minister Mariusz Kamiński osobiście poinformował opinię publiczną, że jest w posiadaniu materiałów, które w niezbity sposób dowodzą, iż popełniłem przestępstwo - napisał Banaś i podkreślił, że w ciągu tego czasu nie został nawet przesłuchany.

- Nie obawiam się o swoją uczciwość, może popełniłem zwykle ludzkie błędy, za które odpowiem przed sądem, ale nigdy świadomie nie dopuściłem się przestępstw - napisał Banaś. Zaznaczył także, że jest "człowiekiem prawym i zasłużonym dla państwa polskiego". - Cenię sobie transparentność i uczciwość, zarówno w relacjach z ludźmi, jak i w biznesie - stwierdził Banaś.

Śledztwo przeciw Marianowi Banasiowi, które zostało wszczęte na wniosek CBA w grudniu 2019 roku, dotyczy złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Według śledczych, prezes NIK podał nieprawdziwe informacje dotyczące dochodów osiąganych z wynajmu posiadanych nieruchomości, a także zataił faktyczny stan majątkowy.

RadioZET.pl/PAP/WP.pl/Twitter/oprac. AK