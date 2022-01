Posłanka Lewicy Karolina Pawliczak skrytykowała w programie TVP Info chaos związany z Polskim Ładem, który doprowadził w styczniu do wielu obniżek pensji. Mówiąc do wiceministra Waldemara Budy, zaznaczyła, że jako "arogancki, tłusty kot PiS" nie rozumie problemu. W sukurs politykowi PiS przyszedł prowadzący "Strefę starcia" Miłosz Kłeczek, nazywając posłankę opozycji "tłustą kocicą".

Miłosz Kłeczek słynie z nachalnego krytykowania posłów opozycji oraz bezkrytycznych komentarzy pod adresem rządzących z PiS. Nie inaczej było w ostatnim programie "Strefa Starcia" w TVP Info, prowadzonym przez Kłeczka.

Gdy temat zszedł na Polski Ład, prowadzący oddał głos posłance Pawliczak z Lewicy. Jej zdaniem sztandarowy program rządzących przełożył się na chaos i straty finansowe dla wielu Polaków. – Właśnie o tym mówię, o tym wyrównaniu (rządzący obiecali wypłaty wyrównań za styczniowe pensje w lutym, przyp.), gdzie zabraknie jednego miesiąca i ktoś nie zapłaci świadczenia, nie kupi lekarstw – powiedziała posłanka Lewicy.

Kłeczek do posłanki Lewicy: "Tłusta kocica"

Posłanka Pawliczak, polemizując z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, mówiła, że nie zrozumie on istoty problemu, gdyż jest "aroganckim tłustym kotem PiS". – Pan nie rozumie, że dla kogoś 300-400 zł to być albo nie być – mówiła.

Okazało się, że sam Waldemar Buda nie musiał fatygować się z odpowiedzią na taką krytykę. Momentalnie głos przejął Kłeczek, który odbił piłeczkę w stronę posłanki. – Pani mówi do pana ministra, że jest "tłustym kotem". Gdybyśmy zeszli do poziomu faktów, to wynagrodzenia sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i posłów są takie same albo prawie takie same. Pani zarabia tyle samo, co pan minister, więc pani też musi być "tłustą kocicą" – mówił Kłeczek.

Posłanka dodała na koniec, że użyła nieprzyjemnego określenia do pokazania ogólnej praktyki działaczy PiS, którzy masowo uwłaszczyli się na polskim majątku. – Mówię ogólnie o tym, jak się zachowuje dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Uwłaszczyło na spółkach Skarbu Państwa, uwłaszczyło się na stanowiskach, na polskim państwie – odpowiedziała posłanka Lewicy.

