Spór o luzowanie obostrzeń. "Rozmowa była burzliwa"

Mateusz Morawiecki zaprosił na wtorek rano przedstawicieli klubów parlamentarnych i sił politycznych na dyskusję ws. Narodowego Programu Szczepień. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: PiS, KO, Lewicy, PSL oraz Konfederacji. Podsumowując przed południem spotkanie, minister zdrowia powiedział, że rozmowa była burzliwa, a zdania na temat luzowania restrykcji podzielone.

- Dzisiaj ta rozmowa była rozmową bardzo burzliwą, bo trzeba powiedzieć uczciwie, że te przedstawiane stanowiska były bardzo różne, nie tylko między nami a opozycją, ale różne wewnątrz opozycji - powiedział szef resortu zdrowia.

Część opozycji chce luzowania obostrzeń

Dodał, że te różnice dotyczyły szczególnie podejścia do obostrzeń. Część opozycji na przykład wskazywała na konieczność ich luzowania. - Z drugiej strony mieliśmy głosy, które mówiły o tym, by przedłużyć istniejące regulacje do połowy lutego - zaznaczył Niedzielski.

Równocześnie minister podkreślił, że rząd podejmuje cały czas debatę i rozmowy na temat programu szczepień. Przypomniał o tym, że w ostatnich tygodniach rząd przekazywał taką informację na posiedzeniach senackiej i sejmowej komisji zdrowia, a w ubiegłym tygodniu w czasie plenarnego posiedzenia Sejmu odbyła się również dyskusja na ten temat.

RadioZET.pl/PAP/MK