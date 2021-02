Gowin spotkał się z Tuskiem? Wicepremier zapowiada pozew. "Absurdalne kłamstwa"

Jarosław Gowin co najmniej kilkakrotnie kontaktował się w ostatnim czasie z Tuskiem - podał w czwartek wPolityce.pl. Według portalu "obecny wicepremier spotkał się z byłym premierem w ciągu ostatnich kilkunastu dni w stołecznym Hotelu Warszawa".

Gowin o rzekomych spotkaniach z Tuskiem: "prawnicy już pracują nad pozwem"

Do tych informacji w czwartek wieczorem na Twitterze odniósł się Gowin. "Kiedy czyta się kolejne absurdalne kłamstwa o moich rzekomych spotkaniach z D. Tuskiem, można by dojść do wniosku, że celem portalu http://wpolityce.pl jest na zlecenie opozycji jak najszybciej zakończyć rządy Zjednoczonej Prawicy. Spokojnie - prawnicy już pracują nad pozwem" - napisał wicepremier.

Z kolei we wtorek wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek powiedział dziennikarzom w Sejmie, że Jarosław Gowin rozmawiał z Donaldem Tuskiem ostatni raz w 2013 roku, gdy był dymisjonowany ze stanowiska ministra sprawiedliwości. Po wtorkowej wypowiedzi szefa klubu PiS, wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który powiedział, że patrzy z niepokojem na sytuację w Porozumieniu i dodał, że "spotykanie się z opozycją obniża nasze zaufanie", zastępca rzecznika Porozumienia był pytany przez dziennikarzy, czy Porozumienie spiskuje z opozycją.

- Jesteśmy lojalnym partnerem w Zjednoczonej Prawicy, podpisane w 2014 roku - nomen omen - porozumienie od lat pokazuje, że ZP jest najskuteczniejszym projektem politycznym w historii III RP i dalej chcemy kontynuować to, co obiecaliśmy Polakom, choćby w 2019 roku. Umówiliśmy się, że będziemy współtworzyć koalicję co najmniej do 2023 roku i to się nie zmienia - powiedział Strzeżek. - Marszałek Terlecki, PiS i Solidarna Polska mogą być spokojne, Adam Bielan drugi raz nie odsunie prawicy od władzy - zapewniał.

Konflikt w Porozumieniu

W ostatnim czasie doszło do sporu w kwestii kierownictwa Porozumienia. Europoseł Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem i w związku z tym nie uznaje on decyzji podejmowanych przez ten zarząd i jego prezydium za ważne. Ponadto, zdaniem Bielana, trzyletnia kadencja Gowina, upłynęła w kwietniu 2018 r., bo na nadzwyczajnym kongresie partii, który odbył się jesienią 2017 r., wyboru prezesa nie przeprowadzono. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia przejął obowiązki prezesa partii.

W ubiegły piątek - jak przekazał PAP wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek - decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii.

W piątek po południu na koncie Porozumienia na Twitterze pojawiło się oświadczenie podpisane przez większość parlamentarzystów partii Gowina. "My, niżej podpisani posłowie i senatorowie partii Porozumienie Jarosława Gowina, udzielamy pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi, jako wybranemu demokratycznie i bez głosów sprzeciwu prezesowi zarządu krajowego naszej partii" - napisali przedstawiciele ugrupowania.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Twitter