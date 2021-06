Koszulka RPD wywołała burzę. "Żenada", "obraz ideologizacji w pełnej krasie"

Jednakże rok 2020 to nie tylko pandemia covid, to także rok życia. I to najważniejsze prawo człowieka wymienione w każdej konstytucji, w każdej i w ustawie o RPD. Tutaj specjalnie przyjechałem dzisiaj obrazkowo, żeby mieć ręce wolne, a XXI w. to język obrazkowy - ten obrazek po prostu przedstawia prawo do życia wymienione w art. 2 w ustawie o RPO.