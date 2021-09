Stan wyjątkowy? "Nie mówię nie, ale nie wierzę tym ludziom, jak mówią o bezpieczeństwie"

- Gdybym był prezydentem, to wielu podpisów bym nie złożył, a nad tym bym się bardzo poważnie zastanowił. Nie wiemy dziś, na jakich danych te decyzje są podejmowane – mówi Gość Radia ZET Szymon Hołownia, pytany o to, czy podpisałby się pod wprowadzeniem stanu wyjątkowego.

Stan wyjątkowy w przygranicznych częściach woj. podlaskiego i lubelskiego - zamiar jego ogłoszenia zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Sytuacja ma związek z kryzysem migracyjnym na granicy w Usnarzu Górnym.

Do sprawy odniósł się w piątek w Radiu ZET Szymon Hołownia. – Ja nie mówię nie. Stan wyjątkowy jest wpisany do konstytucji i czasem być może trzeba go użyć. Jeśli dziś jest ten pierwszy moment od 30 lat, to pytam, dlaczego 48 godzin przed rozmową o stanie wyjątkowym było ok, a teraz nagle nie jest ok i trzeba naruszyć zasady ostateczności – pytał były kandydat na prezydenta.

Stan wyjątkowy? Nie mówię "nie", ale nie wierzę tym ludziom

Lider Polski 2050 zaznaczał, że "jak dotąd zagrożenie było za małe, żeby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, ale jest wystarczające, by wprowadzić stan wyjątkowy". Gość Radia ZET podkreślił, że stan wyjątkowy to "broń atomowa", ograniczenie wolności obywatelskich i musimy wiedzieć, dlaczego to jest robione.

Pytany o to, jak rozwiązać sytuację koczujących na polsko-białoruskiej granicy imigrantów, Hołownia wyliczał: – Pozwolić im złożyć wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, przede wszystkim, zanim to się stanie, dać im wodę, leki, jedzenie. Jego zdaniem trzeba działać "głową i sercem".

– Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa – podkreśla polityk. - Problem jest z tym, że za chwilę być może Łukaszenka będzie mógł w swojej telewizji pokazywać zdjęcia umierających ludzi i oskarżać o to Polskę – oceniał Szymon Hołownia.

