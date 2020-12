Andrzej Duda przekonywał dziś w Polsat News, że nigdy nie trafiła do niego propozycja, żeby wprowadzać stan wyjątkowy. - W tej chwili trzeba zrobić wszystko, żeby zniwelować duże napięcie społeczne - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda ocenił w Polsat News obecne działania rządu wobec pandemii koronawirusa. Odniósł się także do perspektywy wprowadzenia w Polsce stanu wyjątkowego. - Nigdy nie było do mnie zgłoszonej propozycji, nawet do rozważenia, żeby wprowadzić stan wyjątkowy, czy którykolwiek z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych - przyznał prezydent.

- Jest w tej chwili duże napięcie społeczne i trzeba uczynić wszystko, żeby je w jak największym stopniu zniwelować - zaznaczył.

Jak ocenił, "stan społeczny jest generalnie zły", "ludzie są zdenerwowani i zmęczeni". Zwrócił uwagę na "ogólną obawę" dotyczącą życia i zdrowia swojego i bliskich, a także utraty pracy czy upadku przedsiębiorstw. "Nastąpiła kompletna zmiana stylu życia" - zauważył Duda.

Prezydent był też pytany o trwające w Polsce od 22 października protesty, które wybuchły po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z konstytucją przepisu o możliwości usunięcia ciąży z przyczyn embriopatologicznych.

- Ludzie protestują de facto na całym świecie. Przyczyny tych protestów są bardzo różne, trzeba też mieć świadomość, że część tych protestów to są protesty bardzo gwałtowne. U nas, w naszym kraju na szczęście żadnych gwałtownych protestów, prowadzących do jakichś bardzo poważnych starć z siłami porządkowymi nie było - ocenił Duda.

Według Andrzeja Dudy "policja w naszym kraju zachowuje się wzorcowo". - Policjanci czynią wszystko, żeby nie doszło do sytuacji takich, które powodują coś, co moglibyśmy nazwać zamieszkami - zauważył.

Prezydent stwierdził, że policjanci "muszą reagować na różne czyny o charakterze chuligańskim, na ataki na funkcjonariuszy, muszą reagować i reagują".

RadioZET.pl/ Polsat News/ PAP