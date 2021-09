Stan wyjątkowy w Polsce. Sejm w poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu może odrzucić rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Początek obrad o godz. 16:30. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji live z przebiegu obrad.

Sejm rozpocznie nadzwyczajne obrady w poniedziałek 6 września o godz. 16:30. Jedynym punktem obrad jest dyskusja i głosowanie nad rozporządzeniem o stanie wyjątkowym w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią. W czwartek 2 września prezydent Andrzej Duda popisał rozporządzenie w tej sprawie, o co wnioskowała wcześniej Rada Ministrów. Powodem jest rosnąca liczba migrantów, którzy próbują przekroczyć granicę polsko-białoruską oraz manewrów wojskowych Zapad, które rozpoczną się 10 września.

Stan wyjątkowy w Polsce. Sejm na żywo

Stan wyjątkowy w Polsce. Premier o sytuacji przy granicy

Od czwartku w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Rząd argumentował to sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową", używając do tego migrantów.

Zgodnie z konstytucją stan wyjątkowy można wprowadzić, gdy w sytuacjach szczególnych zagrożeń środki konstytucyjne są niewystarczające. Premier podczas poniedziałkowej konferencji prasowej zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby postępować solidarnie i odpowiedzialnie w obliczu tak trudnej sytuacji na wschodniej granicy.

- Nie spodziewamy się niestety spadku napięcia na wschodniej granicy, a to również z tego powodu, że za kilka dni rozpoczną się największe, co do liczebności od 40 lat ćwiczenia wojskowe o nazwie Zapad 2021 - powiedział. - Można sobie wyobrazić, że ćwiczenia wojskowe o tak wielkim zasięgu, obejmujące tak wielką liczbę żołnierzy, mogą się wiązać z licznymi prowokacjami. Już dziś pan komendant (Straży Granicznej - przyp. red.) informował nas o słyszanych na granicy białorusko-polskiej wybuchach, gdzieś tam na poligonach po stronie białoruskiej - mówił.

RadioZET.pl/PAP