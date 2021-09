Andrzej Duda spotka się we wtorek o godzinie 17 z szefami Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Straży Granicznej. Informację podało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Pilne spotkanie prezydenta ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

BBN przekazał, że prezydent będzie rozmawiał z przedstawicielami resortów siłowych, Kancelarii Premiera i Straży Granicznej o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Po spotkaniu o godzinie 18 planowana jest wypowiedź prezydenta.

Rada Ministrów we wtorek podjęła decyzję, że stan wyjątkowy obowiązujący przy granicy z Białorusią zostanie przedłużony o 60 dni. Zgodę na to wyrazić musi Sejm i prezydent. – Andrzej Duda uważnie analizuje wniosek ws. przedłużenia stanu wyjątkowego. Trwają konsultacje z rządem w tej sprawie; decyzja zostanie podjęta do piątku - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Sytuacja uchodźców na granicy jest ciężka. W poniedziałek zmarła już szósta osoba, natomiast grupa 32 osób koczujących od ponad miesiąca w Usnarzu Górym wciąż nie otrzymała pomocy.

RadioZET.pl/PAP/Aleksandra Rebelińska/oprac. AK