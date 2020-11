Kard. Stanisław Dziwisz przekonywał w rozmowie z KAI, że podczas jego rządów w archidiecezji krakowskiej wpłynęły doniesienia na siedmiu księży o wykorzystanie małoletniego. Kardynał podkreślał, że wszystkie te sprawy zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w Kościele procedurami.

Były metropolita krakowski zwrócił uwagę, że były to różne przypadki. Niektórzy z oskarżonych po stwierdzeniu winy "zostali przez Kongregację wydaleni do stanu świeckiego, gdyż na to zasługiwali, a nawet niektórzy z nich podjęli pracę fizyczną".

Dziwisz: dlaczego wszyscy, na miłość Boską, chcą wmówić, że jest to moja wina?

Dziwisz zauważył, że sprawa dotycząca ks. Stefana D. zakończyła się uznaniem przez Kongregację oskarżeń za bezpodstawne. Ta postać została pokazana w niedawnym filmie "Don Stanislao".

Kardynał wrócił także do sprawy Janusza Szymika z Międzybrodzia, wykorzystywanego przez kilka lat przez swego proboszcza ks. Jana Wodniaka.

- Faktycznie to była straszna rzecz, ale nie rozumiem dlaczego wszyscy, na miłość Boską, chcą wmówić, że jest to moja wina, tymczasem w ogóle go nie znałem, ani nigdy nie widziałem, a rzecz działa się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy nie było mnie w Polsce - mówił Dziwisz w rozmowie z KAI.

RadioZET.pl/ Katolicka Agencja Informacyjna/ polsatnews.pl