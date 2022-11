Nieoficjalnie: Stanisław Tyszka dołączy do Konfederacji. "Dziwiło nas, że wytrzymuje u Kukiza"

Stanisław Tyszka ogłosił w poniedziałek, że odchodzi z Kukiz'15. Poseł, który od dawna głosował już inaczej niż jego koledzy z koła, podkreślił w opublikowanym oświadczeniu, że jego drogi z Pawłem Kukizem "rozeszły się". Przyznał, że nie akceptuje faktu, iż ugrupowanie poszło na współpracę z PiS.

- "Chciałem i nadal chcę tworzyć alternatywę dla PiS i PO. [...] Uważam, że prymitywna wojna partyjno-plemienna jest dla Polski bardzo szkodliwa. Paweł ponad rok temu uznał, że jednak wejdzie w pewien układ z obecną partią władzy, a konkretnie z Jarosławem Kaczyńskim, czyli osobą, która przez lata rozmontowywała nasz ruch, przeciągając kolejnych posłów intratnymi propozycjami" - czytamy w komunikacie.

Stanisław Tyszka odchodzi z Kukiz'15. Ma dołączyć do Konfederacji

Od razu pojawiły się spekulacje, gdzie zakotwiczy poseł z okręgu rzeszowskiego. Według najnowszych ustaleń Interii Tyszka dołączy wkrótce do Konfederacji. I ponoć nie jest to ruch przypadkowy.

Jak podkreśla portal, negocjacje między parlamentarzystą a skrajnie prawicowym kołem trwały już od jakiegoś czasu. Tyszka ma w zamian za zmianę barw politycznych otrzymać pierwsze miejsce na liście do Sejmu z puli, która w ramach Konfederacji przypadnie partii KORWiN. Niedawno uczestniczył zresztą w kongresie tej formacji.

Od dłuższego czasu miał poglądy jak partia KORWiN. Dziwiło nas, że wytrzymuje u pana Kukiza, ale to jego problem Janusz Korwin-Mikke dla Interii

To jedyny polityk Konfederacji, który pod nazwiskiem zabrał głos ws. doniesień o politycznej wolcie Tyszki. Inni, z którymi kontaktowała się Interia, odmawiali komentarza. Sam zainteresowany odniósł się zaś do tych pogłosek w rozmowie z PAP. - Prowadzę rozmowy z różnymi środowiskami. Gdy się zakończą, to podzielę się wynikami - zaznaczył.

