Przypomnijmy, że radni Starego Sącza przyjęli w 2019 roku uchwałę dotyczącą powstrzymania "ideologii gender i LGBT", którą w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości złożył radny Robert Rams. Po dwóch latach radni zdecydowali się jednak z decyzji wycofać, uznając, że nie przyniosła ona niczego dobrego.

Decyzja wywołała oburzenie radnych PiS, którzy zarzucili przewodniczącemu Rady Andrzejowi Stawiarskiemu, że nie poinformował ich odpowiednio wcześnie o wprowadzeniu takiego punktu do porządku obrad.

Stary Sącz. Radni PiS odśpiewali Bogurodzicę. WIDEO

– Zawsze uważałem, że działaniami niektórych samorządowców rządzi hipokryzja - komentował radny Robert Rams z PiS. - Jak trzeba, to stoją pierwsi przed ołtarzem, jeśli chodzi o pieniążki, to zrobią wszystko, żeby je dostać. Z naszego narodu próbuje się zrobić niewolników, którzy za kilka Euro potrafią zrobić wszystko - wyliczał.

Do niecodziennych scen doszło, gdy głos zabrała radna Lidia Szewczyk z PiS. - Apeluję do sumień wszystkich radnych. Z tego co się orientuję, jesteśmy wszyscy katolikami, chodzimy do kościoła. Wiadomo, że musimy teraz zagłosować. Apeluję do waszych sumień. Mamy za patronkę, jako samorządowcy, świętą Kingę (...), to by było bałwochwalstwo, gdybyśmy przyjęli odrzucenie rezolucji, którą żeśmy wtedy przyjęli.

Po zabraniu głosu radna wstała i zaczęła śpiewać Bogurodzicę. Po chwili przyłączyli się do niej inni radni. Nagranie trafiło do mediów społecznościowych.

Ostatecznie Rada Miejska głosami klubu Gminne Porozumienie Wyborcze wycofała się z uchwały sprzeciwiającej się "ideologii gender i LGBT".

RadioZET.pl/ starosadeckie.info