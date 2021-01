Strajk Kobiet oraz przedsiębiorcy łączą siły. Wielki protest i blokada Warszawy

Strajk Kobiet łączy siły ze Strajkiem Przedsiębiorców i antyfaszystami. Wielka blokada Warszawy startuje o godzinie 18.00 na rondzie de Gaulle'a

Koronawirus w Polsce został potwierdzony badaniami u 1 450 747 osób, 34 141 z nich zmarło. W środę 20 tycznia potwierdzono 6919 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 443 osoby

Sejm rozpoczął dziś dwudniowe posiedzenie. Posłowie kolejny raz mają się zająć wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Na razie trwa sejmowa debata

Obecnie kandydatami na RPO są wysunięty przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski, po raz kolejny mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk

Rząd zmienił nieco harmonogram szczepień. Do "etapu 1" włączone zostały osoby poniżej 60. roku życia, ale z chorobami przewlekłymi

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że 220 mln zł zostanie przeznaczone na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży, a na poprawę infrastruktury działających w tym obszarze placówek medycznych trafi 120 mln zł

Strajk Kobiet, przedsiębiorców i antyfaszystów. Blokada Warszawy

W środę o godzinie 18.00 na rondzie de Gaulle'a w Warszawie rozpoczyna się wielka blokada. Siły we wspólnym proteście łączą Strajk Kobiet, przedsiębiorcy i antyfaszyści. Przedsiębiorcy, w tym m.in. przewoźnicy, taksówkarze oraz ludzie związani z branżą turystyczną rozpoczęli już manifestację pod Stadionem Narodowym - nie są oni jednak związani ze Strajkiem Przedsiębiorców Pawła Tanajno. To grupa, która pozwała m.in. Skarb Państwa. Wyjście na ulicę w środę zapowiadali również studenci.

Szczepienia przeciw koronawirusowi

Według ostatnich danych w całym kraju wykonano 495,164 tys.szczepień. W ostatnich dniach, ze względu na decyzję firmy Pfizer, która ograniczyła dostawy w całej Europie, do Polski przyleciało mniej szczepionek niż pierwotnie zakładano. Szef KPRM Michał Dworczyk informował kilka dni temu, że w związku z tym szczepienia seniorów 70 plus zaczną się planowo 25 stycznia. Nieco wydłużyć ma się z kolei czas szczepień grupy zero. Szczepienia pacjentów drugą dawką odbywają się już w kolejnych szpitalach.

Wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Sejm rozpoczął w środę dwudniowe posiedzenie. Posłowie kolejny raz zajmowali się wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Już dwukrotnie próbowano wybrać następcę Adama Bodnara. Za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

W połowie grudnia szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że kandydatem PiS na RPO będzie wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Z kolei 29 grudnia KO, Lewica oraz Polska 2050 poinformowały na konferencji prasowej, że wspólną kandydatką jest ponownie Rudzińska-Bluszcz. Przedstawiciele formacji wskazywali, że to kandydatka, która łączy i ma doświadczenie w biurze RPO. Tego samego dnia wspólnego kandydata na RPO przedstawiły PSL i Konfederacja - jest nim prof. Robert Gwiazdowski. Politycy PSL i Konfederacji przekonywali, że Gwiazdowski to kandydat "roztropnego centrum".

Sejm miał także zająć się trzema projektami nowelizacji Prawa o ruchu drogowym - dwoma poselskimi i jednym rządowym. Propozycje nowych przepisów zakładają m.in. wprowadzenie zasady pierwszeństwa pieszych już przy wchodzeniu na przejście przez jezdnię. W rządowym projekcie przewidziano ponadto wprowadzenie zakazu jazdy na tzw. “zderzaku”, czyli bardzo blisko poprzedzającego auta.

Morawiecki i Niedzielski ws. wsparcia psychiatrii dziecięcej

Premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski omawiali na konferencji prasowej działania rządu ws. wsparcia psychiatrii dziecięcej. Towarzyszyła im prof. Barbara Remberk, krajowa konsultant w tej dziedzinie. Premier wymienił najważniejsze punkty programu

Jako pierwszy punkt Morawiecki wymienił poprawę infrastruktury, remonty i unowocześnienie placówek. - Przeznaczamy na ten cel ok. 120 mln zł - to jest po ok. 3 mln zł na jeden oddział - podkreślał. Zadanie drugie, o którym mówił premier, to uruchomienie bezpłatnej, całodobowej infolinii - w tym także możliwość komunikowania się poprzez czat i e-mail. - Problemy styka się młodzież, stykają się już dzieci, są ogromne i chcemy udostępnić wszystkie możliwe kanały komunikacji po to, żeby jak najmniej było, najlepiej w ogóle, samobójstw wśród dzieci i młodzieży, żeby otworzyć wszelkie możliwe mechanizmy wsparcia dla dzieci i młodzieży w tym bardzo trudnym czasie - mówił Morawiecki. Z kolei trzecim rozwiązaniem - jak podkreślał szef rządu - to zwiększenie dostępności świadczeń, szkolenia i cały system, aby z problemem walczyć u jego źródeł.

- Po czwarte uruchomienie programów profilaktyki uzależnień cyfrowych. Myślę, że wszyscy rodzice bez wyjątku wiedzą, jak to jest groźne uzależnienie od komputera, od jakiegoś telefonu. Dzisiaj w szczególności w czasie epidemii jeszcze bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział Morawiecki. Poinformował, że "wszystko to oznacza inwestycje wysokości powyżej 220 mln złotych". - I w najbliższym czasie realizujemy już te różne inwestycje we wszystkich ośrodkach poprzez świadczenia, poprzez szkolenia, dostępność specjalistów. Wszystko po to, żeby dla dzieci i dla młodzieży ta ewentualna terapia była jak najbardziej dostępna - podkreślił premier.

