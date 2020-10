Strajk Kobiet ostrzega protestujących: docierają do nas informacje o zasadzkach

Strajk Kobiet szczegóły wielkiego „Marszu na Warszawę” ogłosił już w czwartek. - Nie zdemolujcie jutro stolicy, bo kochamy ją wszyscy. Spodziewamy się protestu ogromnej skali, więc dbajcie o siebie wzajemnie – mówiła Marta Lempart, zapowiadając, że protest 30 października będzie największą z dotychczasowych manifestacji po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. - Spotykamy się w trzech miejscach. Na alejach Ujazdowskich przed KPRM, bo Morawiecki powiedział, żeby w niego uderzać, a nie w innych, więc idziemy. Dalej Plac Zamkowy i Plac Zawiszy - najbliżej siedziby zła, czyli PiS. Gdzie pójdziemy, to się okażę – ogłosiły przedstawicielki Strajku Kobiet.

Na kilka godzin przed piątkową manifestacją Klementyna Suchanow, jedna z liderek Strajku Kobiet, pisarka i aktywistka, zwróciła się z apelem do protestujących o rozsądek, o zapisanie na rękach telefonów do adwokatów w razie zatrzymań i o niespożywane alkoholu. Organizatorki marszu ostrzegły też, że docierają do nich sygnały o tym, że na członkinie i członków pochodu narodowcy mają organizować zasadzki i prowokacje.

- Nie przyjmować żadnych mandatów. Ani wykroczeniowych, ani drogowych, ani sanepidowskich, czyli tych epidemicznych. Dlatego, że to jest sposób na upokorzenie nas i na przyznanie, że robimy coś złego. Nie robimy nic złego. Jacek Kuroń mówił: "Nie będę się ukrywał, nie będę walczył z podsłuchami. Ja nie robię nic złego". I tak samo my: nie robimy nic złego. Wy nie robicie nic złego wychodząc na ulicę – podkreślała Marta Lempart. Dodała, że to, iż kobiety zostały zmuszone do protestowania na ulicach w dobie epidemii Covid-19 jest wyłącznie winą państwa.

RadioZET.pl