Radny PiS zamierzał zorganizować łapankę na uczestników Strajku Kobiet w Częstochowie. Na Twitterze zachęcał do wysyłania anonimowych donosów. Teraz – w rozmowie z portalem Onet – stwierdził, że miał to być "happening".

Radny PiS z Częstochowy Piotr Wrona jest bratem Jacka "Komisarza" Wrony, byłego funkcjonariusza CBŚ i częstego komentatora w programach TVP Info. W związku z organizowanym w Częstochowie 26 października br. Strajkiem Kobiet, w niedzielę na Twitterze Jacka "Komisarza" Wrony pojawił się wpis o treści: "W imieniu mojego brata Piotra Wrony proszę o przesyłanie (anonim) informacji o pracownikach instytucji państwowych oraz samorządowych, nauczycielach i innych, którzy aktywnie uczestniczyli w tzw. Strajku Kobiet w Częstochowie". Warto zaznaczyć, że radny PiS wcześniej złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceprzewodniczącą częstochowskiej rady miejskiej, Jolantę Urbańską. Piotr Wrona twierdził, że "chwaliła" się w mediach społecznościowych organizacją protestu w mieście.

Wpis spotkał się z ogromnym oburzeniem ze strony internautów – na Twitterze radny Piotr Wrona szybko został okrzyknięty donosicielem. Post szybko zniknął z mediów społecznościowych, w sieci zachowały się jedna jego screeny. Jak podaje Onet, Jacek "Komisarz" Wrona później miał nazwać incydent ten "happeningiem" i "prowokacją" żeby sprawdzić, "kto się naprawdę boi".

Dziennikarz Onetu skontaktował się z bratem byłego funkcjonariusza CBŚ, radnym PiS Piotrem Wroną, prosząc go o komentarz do zaistniałej sytuacji. – To był happening – miał odpowiedzieć radny, odnosząc się do brata. – To było w odpowiedzi na hejt, jaki mnie spotkał, gdy złożyłem zawiadomienie do prokuratury w sprawie manifestacji. Brat umieścił ten wpis wieczorem, dziś rano usunął. W celu wywołania dyskusji. I tyle. Temat uważam za zakończony – miał przekazać Onetowi. Hejt, o jakim mówi Wrona, miał spłynąć na niego po wydarzeniach z 26 października br., m.in. po złożeniu zawiadomienia.

Na bulwersujący anons braci Wrona zareagował senator Wojciech Konieczny (PPS). "Mam nadzieję, że to fake news. Ale jeśli to prawda, że przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Częstochowy Piotr Wrona wzywa do składania donosów na uczestników marszów Strajku Kobiet, którzy są pracownikami instytucji państwowych oraz samorządowych - nauczycieli i innych, to zapraszam wszystkich prześladowanych w wyniku takich działań do mojego biura senatorskiego w Częstochowie, Al.NMP 24. To się nie mieści w głowie, takich ogłoszeń nie było nawet w Trybunie Ludu w czasie stanu wojennego. Nikt nie będzie szedł sam!!!. To się nie mieści w głowie, takich ogłoszeń nie było nawet w Trybunie Ludu w czasie stanu wojennego. Nikt nie będzie szedł sam!!!" - napisał na Facebooku Konieczny.

