Strajk Kobiet w całej Polsce rozpoczął się tuż po ogłoszeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego, uznającej aborcję z powodu ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu za niezgodną z konstytucją. Od ponad tygodnia w obronie praw kobiet na ulice wychodzą tysiące osób w całym kraju. Ostatni, piątkowy przemarsz i blokada Warszawy zgromadziła aż 100 tysięcy osób - informował stołeczny ratusz. W poniedziałek 2.11. w stolicy rozpoczęła się kolejna blokada i protest.

O protestujących krytycznie wypowiadali się już przedstawiciele władzy, a także toruński redemptorysta Tadeusz Rydzyk. Tym razem swoją opinię na temat protestujących wyraził na antenie Radia Maryja dr hab. Paweł Skrzydlewski, który - jak podaje "Kurier Lubelski" - jest także doradcą ministra edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego Przemysława Czarnka. Związany jest z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.

Przypomnijmy, że Przemysław Czarnek również powiedział kilka słów na temat strajkujących młodych ludzi, określając ich inicjatywę "porażką systemu oświaty i szkolnictwa wyższego w ostatnich dziesięcioleciach".

Doradca Czarnka o Strajku Kobiet: protestujący nie są Polakami

Dziś na ulice polskich miast wychodzą ludzie młodzi, często nastoletni lub dzieci. Ludzie, którzy kierowani podszeptami diabła sączonymi przez media, zwyrodniałych nauczycieli i profesorów, wykrzykują wulgaryzmy i mówią straszne rzeczy, protestując przeciwko piekłu zgotowanemu kobietom. Patrzą na to wszystko z radością wrogowie Polski, widząc w tym szansę na jej unicestwienie. Bezradne państwo, policja, służby stoją gdzieś z boku. Hierarchowie, poczciwi intelektualiści i ludzie wrażliwi nawołują do dialogu i kompromisu, liczą na spokój i ostudzenie emocji. Nie o emocje i spokój przecież tu chodzi. To sprawa życia lub śmierci. I nie ma kompromisu między życiem i śmiercią, prawdą i kłamstwem, dobrem i złem, Bogiem i diabłem. Ten, kto wierzy w tej sprawie w kompromis, dialog i porozumienie, kto do nich nawołuje, już przegrał, bo musi odrzucić Boga i Jego prawo, bo sądzi, że prawda i dobro powstają na mocy porozumienia człowieka - powiedział Skrzydlewski w felietonie na antenie Radia Maryja.

Jak dalej kontynuował, protestujący obywatele z całej Polski "negują władzę, rząd, prawo, nakazy rozumu, tradycje, dobre obyczaje i kulturę". Przekonywał także, że jedynym wspólnym mianownikiem pomiędzy nim i słuchaczami a strajkującymi jest to, że mieszkają w tym samym kraju i posługują się tym samym językiem.

Trzeba stawiać odważne pytanie: Czy protestujący są Polakami? Nie, bo Polski nie znają i nie chcą znać. Nie kochają jej, a wszystko, co stanowi jej fundament, to jest Bóg, honor i Ojczyzna, odrzucają w całej rozciągłości, niszczą i wyszydzają. Dziś jedynym, czego im tak naprawdę potrzeba, jest surowa i sprawiedliwa kara, bo ona nie jest sama w sobie złem, ale jest dobrodziejstwem, gdyż przywraca zdrowie, porządek, odrywa złoczyńców od zła i niweluje winę. Stanowi pouczenie dla innych, którzy chcieliby czynić zło. Czy władzy, narodowi, hierarchom starczy sił do wymierzenia kary? Oby nie zabrakło. Bo rozzuchwalone zło można przezwyciężyć tylko dobrem, tj. surową, sprawiedliwą karą wymierzoną z miłosierdziem i stanowczością - stwierdził.

Jak donosi "Kurier Lubelski" dr hab. Paweł Skrzydlewski w 2016 roku znalazł się w składzie Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w tym samym czasie wojewodą lubelskim był obecny szef MEN, Przemysław Czarnek.

RadioZET.pl/Radio Maryja/Dziennik Wschodni/Kurier Lubelski