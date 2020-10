Kamiński zabiera głos ws. protestów. Zapowiada "zdecydowane działania policji"

Strajk Kobiet już szósty dzień protesuje na ulicach polskich miast przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego dotyczącemu aborcji. Głos w sprawie demonstracji przed kościołami zabrał minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński poinformował, że tylko w miniony weekend w związku z organizowanymi demonstracjami policja zabezpieczała 386 kościołów. Odnotowano też 22 wtargnięcia na msze i 79 uszkodzeń elewacji.

''W ostatnich dniach w wielu polskich miastach organizowane są uliczne protesty. Niektórym demonstracjom towarzyszą oburzające działania wymierzone w miejsca kultu religijnego, polegające na wtargnięciach do kościołów podczas odprawianych nabożeństw, profanacji symboli religijnych, niszczeniu elewacji świątyń czy obrażaniu duchownych i uczestników mszy świętych'' - napisał w swoim oświadczeniu szef MSWiA.

Na takie działania nie ma społecznego przyzwolenia, nie było i nigdy nie będzie zgody państwa. Wszystkie takie zdarzenia są dokumentowane przez funkcjonariuszy Policji, a sprawcy tych aktów nie pozostają bezkarni MARIUSZ KAMIŃSKI

Dodał, że tylko w związku ze wspomnianymi wyżej wydarzeniami zatrzymano 76 osób, a w 101 przypadkach policja wraz z prokuraturą prowadzą postępowania. "Wobec zapowiadanych przez liderów i organizatorów protestów kolejnych prób podobnych aktów agresji i profanacji, podlegająca mi Policja będzie podejmowała zdecydowane działania. Celem Policji zawsze było i pozostaje zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa wszystkim obywatelom" - czytamy w oświadczeniu szefa MSWiA.

Kamiński podkreślił w nim, że w Polsce każdy musi respektować obowiązujące przepisy bez względu na swoje poglądy i przekonania. "Jeśli ktoś łamie prawo musi się liczyć ze stanowczą reakcją państwa. Agresywne i wulgarne zachowanie uczestników demonstracji, dewastowanie kościołów, profanacje miejsc kultu religijnego oraz pomników i tablic, upamiętniających wybitne osoby lub ważne wydarzenia w przestrzeni publicznej, spotkają się ze zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy Policji" - przekazał.

Strajk Kobiet. Jarosław Kaczyński wzywa do oborny Kościoła

Jarosław Kaczyński mówił we wtorkowym oświadczeniu, że wyklucza możliwość zmiany wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz uchwalenia ustawy, która dopuszczałaby "aborcję na życzenie". Prezes PiS stwierdził, że odrzucenie systemu moralnego Kościoła, to "nihilizm", który - jak mówił - "widać na demonstracjach" i "sposobie wyrażania, ekspresji tych, którzy demonstrują".

- Musimy bronić polskich kościołów, musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo - powiedział Kaczyński.

RadioZET.pl/PAP