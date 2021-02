Ksiądz do uczestniczek Strajku Kobiet: zawróćcie, ta droga prowadzi do przepaści

Ks. Jerzy Szymik swój ostatni felieton w "Gościu Niedzielnym" poświęcił Strajkowi Kobiet i protestom po publikacji wyroku ws. aborcji. Duchowny napisał o "ciężkim grzechu", jakim popełniają uczestniczące w manifestacjach kobiety i zaapelował do nich, by "zawróciły z tej drogi, która prowadzi do przepaści".

Ksiądz do uczestniczek Strajku Kobiet: nawróćcie się

"Oglądałem dosłowną ilustrację tezy, że szatan jest knajackim przedrzeźniaczem Boga, a zło rynsztokową antytezą dobra. Pod wyrytym nad kolumnadą katedry Soli Deo honor et gloria ustawiono na schodach wielki baner <<Wy….....ć>>. Miejsce gromadzące kilkutysięczne zgromadzenia śpiewającej młodzieży (Niedziela Palmowa, Dni Wspólnoty Ruchu Światło–Życie) było okupowane przez kilkutysięczny tłum piszczącej (85 proc. stanowiły młode kobiety) wulgaryzmy młodzieży" - relacjonował, uzupełniając swoją relację o "twarze jak z Hieronima Boscha" i "wulgarne kazanie Kamila Durczoka".

Dalej duchowny dodał, że jest mu żal "tych dziewczyn, pięknych kobiet z perspektywami szczęścia, wykształcenia, dobra, miłości". Jego zdaniem, przyczyną ich postawy jest nie tylko internet, ale też "gigantyczna erozja rodziny, kryzys edukacji, kult kariery i pieniądza, kultura total(itar)nie zdominowana przez lewacką ideologię".

Mam skromną, ale mocną propozycję skierowaną do obecnych tam fizycznie i duchowo katoliczek: ochrzczonych, praktykujących bądź nie, katechizowanych teraz bądź kiedyś, oazowiczek - tak, niestety, sakramentalnych mężatek. Mówię do was z całą miłością i mądrością, na jakie mnie stać: nawróćcie się. Idzie Wielki Post. Jesteście młode, nie jest za późno. Zatrzymajcie się, zawróćcie, ta droga prowadzi do przepaści ks. Jerzy Szymik

"Wasze zbawienie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jeśli brałyście lub bierzecie udział w <<pokojowych protestach>>, skończcie z tym. Idźcie do spowiedzi, wyznajcie ten ciężki grzech (jakakolwiek świadoma forma popierania zabijania nienarodzonych i relatywizacji tego czynu jest grzechem ciężkim), żałujcie zań. Bóg Wam wybaczy. Jeśli publicznie pokazujecie się z błyskawicą (internet, maseczka, jakkolwiek) – wymażcie ją. Wróćcie do sakramentów, do pokoju z Bogiem. Jeśli nie miałyście jasnej świadomości tego, co robicie, to miejcie. Przyznanie się do błędu (głupoty, zła, grzechu) kosztuje (wiem, jestem grzesznikiem), ale się niepomiernie opłaca" - zaapelował na łamach katolickiej gazety.

Wyrok TK ws. aborcji. Protesty w całej Polsce

22 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. W styczniu został on opublikowany w Dzienniku Ustaw, w Monitorze Polskim ukazało się jego uzasadnienie.

TK wskazał, że prawdopodobieństwo ciężkich wad płodu nie jest wystarczające dla dopuszczalności aborcji. Po publikacji wyroku stracił moc przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, co TK w październiku uznał za niekonstytucyjne.

Strajk Kobiet wezwał do protestów, które od października odbywają się w całym kraju. Najwięcej manifestacji miało miejsce w październiku i listopadzie (po ogłoszeniu przez TK orzeczenia ws. aborcji) oraz w styczniu (po publikacji wyroku oraz uzasadnienia). Największą demonstrację zorganizowano 31 października w Warszawie - uczestniczyło w niej ponad 100 tysięcy osób.

