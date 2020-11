Strajk kobiet. Radny PiS przyrównał protestującą młodzież do Hitlerjugend

Przemysław Alexandrowicz, poznański radny PiS w trakcie wtorkowej sesji przyrównał protestującą młodzież do Hitlerjugend i Komsomołu. – Młodzież była zawsze bardzo łatwa do przejęcia i zmanipulowania – dodał.

Przemysław Alexandrowicz, radny PiS i wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania w czasie wtorkowej sesji przedstawił stanowisko swojej partii odnoszące się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października, który uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej zezwalający na dopuszczalność przerwania ciąży w przypadku przesłanki embriopatologicznej.

– Co do masowego wsparcia młodzieży dla protestów. Można oczywiście nad tym ubolewać, ale jako historyk nie mogę nie zauważyć, że młodzież w swej gwałtowności sądów i radykalizmie, we wszystkich ustrojach – i skrajnie lewicowych, i skrajnie prawicowych – była zawsze bardzo łatwa do przejęcia i zmanipulowania – zauważył.

– Brak doświadczenia życiowego skutkował też tym, że szeregi obrońców totalitarnych reżimów, czy to z sowieckiego Komsomołu, czy to z narodowo-socjalistycznego Hitlerjugend, składały się właśnie z młodzieży, która wielbiła wodzów najbardziej bezkrytycznie i gotowa była donosić na swoich rodziców, jeżeli nie wykazywali podobnego entuzjazmu dla totalitarnych dyktatorów – dodał Przemysław Alexandrowicz. Radny ubolewał, iż „znaczna część młodych ludzi w ten sposób jak to widzimy na manifestacjach dzisiaj działa”. Według niego największa odpowiedzialność za to spoczywa nie na młodzieży, a na osobach starszych.

Przewodniczący klubu radnych KO Marek Sternalski wezwał radnego PiS do przeproszenia "poznańskich kobiet i młodzieży". – Nie doczeka się pan – odpowiedział Alexandrowicz. Przedstawiająca projekt stanowiska przygotowany przez radnych KO Dominika Król określiła wyrok TK ws. aborcji mianem arbitralnego rozstrzygnięcia „tzw. Trybunału Julii Przyłębskiej”.

Według radnych KO decyzja TK ws. aborcji narusza zakaz okrutnego traktowania i tortur, prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do ochrony życia prywatnego. „Uważamy za haniebne i skrajnie cyniczne to, że zamiast zapewnić Polkom i Polakom bezpieczeństwo w czasie szalejącej pandemii COVID-19, władza podejmuje decyzje wywołujące ogromne konflikty społeczne, które wyprowadzają rzesze ludzi na ulice. Zdecydowanie wspieramy sprzeciw mieszkanek i mieszkańców miast, miasteczek i wsi, kobiet i mężczyzn z całego kraju, broniących wolności wyboru, który właśnie został im odebrany” – czytamy.

Ostatecznie stanowisko przygotowane przez klub radnych KO zostało przyjęte. Za zagłosowało 22 radnych, przeciw było 9 radnych, jeden wstrzymał się od głosu

