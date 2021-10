Suchanow: Tusk nie chce wypowiadać się na temat aborcji. Boi się tego tematu

Donald Tusk niespecjalnie chce się wypowiadać na temat aborcji i ewidentnie widać, że się boi tego tematu. Wciąż jeszcze mówi, że naród, że Kościół, że powinniśmy razem itd. On przeoczył to, co się w ubiegłym roku stało. Odbyła się wielka zmiana, która chyba do niego nie dotarła - mówi w podcaście Machina Władzy w RadioZET.pl Klementyna Suchanow - jedna z liderek Strajku Kobiet. W rocznicę orzeczenia TK ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego w wielu miejscach w Polsce mają odbyć się demonstracje.

W pierwszą rocznicę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiada kolejne protesty w całej Polsce. - Dzisiaj będzie się działo. Prawdopodobnie to nie będzie taka skala jak w zeszłym roku, ale wtedy też nie wiedziałyśmy, że rozpęta się takie piekło. To wszystko są rzeczy bardzo spontaniczne. W Warszawie zapraszamy na zbiórkę podpisów pod ustawą, która ma legalizować aborcję, w przeciwieństwie do tego, co się rok temu stało. Na rondzie Praw Kobiet, czyli dawnym rondzie Dmowskiego, o godz. 18:00 zbieramy się, żeby zbierać podpisy - mówi w podcaście Machina Władzy w RadioZET.pl Klementyna Suchanow ze Strajku Kobiet.

Protestujący, podobnie jak w 2020 roku, ruszą w stronę domu Jarosława Kaczyńskiego? - Jeśli się okaże, że osób będzie więcej, to z pewnością dziś pospacerujemy. - My w ogóle lubimy sporty, więc spacerowanie na świeżym powietrzu jest przyjemne. Rzeczywiście, jeśli się uzbiera masa krytyczna, to się gdzieś przejdziemy - zapowiada Suchanow.

Czym obecnie zajmuje się Ogólnopolski Strajk Kobiet? Klementyna Suchanow wyjaśniła, że ruch zbiera obecnie podpisy pod obywatelskiej projektem ustawy legalizującym w Polsce aborcję. - Przy tym układzie w Sejmie może i nie ma to sensu, ale któregoś dnia mogą się odbyć jakieś przedterminowe wybory i nie wiadomo, co się po nich stanie. Wtedy taki projekt leży w szufladzie i pewnego dnia jest wyciągnięty i można go procedować - przekonuje. - Skoro tyle ludzi, prawie 70 proc. opowiada się za wolnym dostępem do aborcji, a w tym jakieś 27-28 proc. wyborców PiS, to znaczy, że to się z pewnością stanie - dodaje.

W ocenie Klementyny Suchanow dzisiejsza opozycja nie jest zdolna do pokonania PiS i liberalizacji prawa aborcyjnego. - Opozycja polityczna nie jest w stanie sobie poradzić z tym gigantem. Z jednej strony jest ego różnych postaci, z drugiej strony jest jakaś nieumiejętność zrozumienia sytuacji - zauważa.

Powrót Donalda Tuska może odmienić sytuację polityczną i wpłynąć na zmianę prawa aborcyjnego? - Nie mam takiego przekonania. Pan Donald Tusk niespecjalnie chce się wypowiadać na temat aborcji i ewidentnie widać, że się boi tego tematu. Wciąż jeszcze mówi, że naród, że Kościół, że powinniśmy razem itd. On przeoczył to, co się w ubiegłym roku stało. Odbyła się wielka zmiana, która chyba do niego nie dotarła. On operuje kategoriami sprzed - przekonuje Suchanow.

Liderka Strajku Kobiet: nie będę przepraszać za "osiem gwiazdek"

Zdaniem gościa podcastu Machina Władzy w RadioZET.pl Strajk Kobiet nie musi przepraszać za ostry, wulgarny język, obecny na protestach. - Te wszystkie późniejsze warianty, które się pojawiły, nie były naszego autorstwa. Ludzie spontanicznie tworzyli takie hasła na ulicach i ja nie jestem osobą, która będzie chodzić między szeregami i mówić "słuchajcie, nie wolno tak mówić, bo to są brzydkie wyrazy". Jak jest protest i ludzie wychodzą z powodu emocji, to muszą również dać tym emocjom upust - zauważa Klementyna Suchanow.

Liderka Strajku Kobiet dodaje także, że nie zamierza przepraszać za "osiem gwiazdek" i nie rozumie, dlaczego zrobił to Donald Tusk. - To nie jest moje "osiem gwiazdek" i nie wiem, za co miałabym przepraszać. Nie jestem autorką tego hasła. Są skutki i przyczyny. Te okrzyki na ulicach były skutkiem - dodaje.

