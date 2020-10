Kaczyński skomentował słowa Dudy o aborcji. "Jest prezydentem, ma prawo"

Tu są konieczni eksperci, by ten przepis precyzyjnie i dobrze napisać. Tak aby dzieci np. z zespołem Downa były chronione, ale żeby kobiety nie były narażane na cierpienie psychiczne i fizyczne. Bo jeżeli kobieta ma urodzić dziecko, które praktycznie rzecz biorąc natychmiast będzie martwe, to jest to narażanie jej na niewyobrażalne cierpienie psychiczne i niewyobrażalne cierpienie fizyczne.