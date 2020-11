Studentki wyproszone z pociągu za transparent. Przewoźnik się tłumaczy

Historię dwóch studentek jako pierwsza opisała "Gazeta Wyborcza". Dziewczyny brały udział w środowym proteście przeciw orzeczeniu TK ws. aborcji, który miał miejsce na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. Po demonstracji poszły na stację Gdańsk Strzyża, gdzie postanowiły wsiąść do pociągu w kierunku Kościerzyny. Miały ze sobą transparent Strajku Kobiet z napisem: "To kiedy zaczniecie palić czarownice?".

Studentki nie zostały wpuszczone do pociągu. Przewoźnik komentuje

Kartonowa plansza przykuła uwagę kierowniczki pociągu, która poinformowała pasażerki, że nigdzie nie pojadą. Nie pomogły tłumaczenia, że dziewczyny pokonały drogę z Kościerzyny do Gdańska bez żadnego problemu. Świadkiem tej sytuacji był fotoreporter Karol Makurat, który zapytał kobietę o powód jej decyzji. Usłyszał, że zakaz został wprowadzony "odgórnie". - Dzisiaj była zadyma, zatrzymany pociąg na 15 minut. Odgórnie dostaliśmy nakaz, że żadnych transparentów. Nie chodziło o panie, tylko o transparenty - tłumaczyła kierowniczka pociągu.

Okazało się jednak, że podobnych przepisów nie ma. Poproszony o komentarz rzecznik PolRegio Dominik Lebda zaprzeczył, jakoby przewoźnik wydał odgórne polecenie wypraszania uczestników Strajku Kobiet. Dodał, że od razu wszczęto postępowanie wyjaśniające i przeprosił studentki.

- PolRegio to spółka publiczna powołana do służenia wszystkim, niezależnie od ich poglądów, którzy korzystają z naszych usług, szanując przepisy prawa. Reguluje to polskie prawo i regulaminy korzystania z naszych usług. Nasi pracownicy mają służyć wszystkim naszym pasażerom - czytamy w oświadczeniu rzecznika, cytowanym przez "GW". - Po otrzymaniu zgłoszenia wobec drużyny konduktorskiej w trybie pilnym wdrożyliśmy postępowanie wyjaśniające m.in. w celu potwierdzenia doniesień cytowanych pasażerek, oraz - w przypadku potwierdzenia - wdrożenia kroków dyscyplinujących - dodał Lebda.

Rzecznik poinformował już o wynikach postępowania. - Decyzja o poproszeniu o opuszczenie składu przez pasażerki była tylko i wyłącznie wewnętrzną decyzją załogi pociągu - przekazał Lebda.

Kierownik składu przyznała się do tego, iż odmówiła przejazdu dwóm kobietom z transparentami związanymi ze Strajkiem Kobiet, a na pytanie podróżnego udzieliła nieprawdziwej informacji, jakoby obowiązywały odgórne wytyczne o zakazie wejścia do pociągu dla pasażerów z transparentami. rzecznik PolRegio

Jak dodał rzecznik PolRegio, spółka wyciągnęła już konsekwencje wobec kierowniczki pociągu. To kara finansowa oraz nagana, która może być przeszkodą w otrzymaniu awansu.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"