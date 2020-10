Protesty przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja ze względu na ciężki wady płodu jest niezgodna z konstytucją, nie ustają. W poniedziałek ruszyły kolejne - tym razem przedstawiciele Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zapowiedzieli blokadę miast.

W sobotę i niedzielę na ulicach polskich miast manifestowały setki Polaków. Nie zgadzają się, aby w sprawie tak newralgicznej i delikatnej decydowano za nich. Podczas manifestacji nie brakowało ostrego języka. Skandowano m.in. hasła: „Piekło kobiet”, „Aborcja jest prawem”, ale też „Je*ać PiS” czy „Wypie**alać”.

Cejrowski o wyroku TK. ws. aborcji i protestach w Polsce

Protesty komentują politycy z lewej i prawej strony sceny politycznej. Ci pierwsi uważają, że czas na pokojowe protesty już się skończył i nie wstydzą się ostrych haseł, z kolei tym drugim nie odpowiadają wulgarne słowa na transparentach. Manifestacje podsumował także podróżnik Wojciech Cejrowski.

- Piekło wyje i bluzga. Szatan szczeka pyskami swoich sług. Normalni ludzie, nawet wściekli, nie posługują się takim językiem - napisał na Facebooku. Cejrowski protestujących porównał do demonów. - To, co słyszę na tych nocnych manifestacjach brzmi jak wrzaski w trakcie egzorcyzmu. POD KONIEC, gdy demon wie, że zaraz musi odejść - dodał.

Ze strony podróżnika dostało się też politykom prawicy. - Zdrajcom opadają maski, a słabi wystawiają duszę na sprzedaż. "Prawdziwa prawica" zaczyna się chować, wykręcać, lawirować, wycofywać - żeby tylko nie uronić z trudem uciułanych promili poparcia. Tanie, słabe, miękkie bolki. Pieski szukające smyczy - ocenił. - Nie lękajcie się. Bierzcie to na klatę, z Różańcem w łapie. Wytrwale. Oni wrzeszczą, bluzgają plugastwem najgorszym - Ty trwaj; szeptem zmawiając Różaniec - zakończył swój wywód.

W podobnym tonie do protestów odniósł się także o. Tadeusz Rydzyk. - Widzę co się dzieje w tej chwili w związku z orzeczeniem TK o niezgodności z konstytucją zabijania nienarodzonych niepełnosprawnych. Konstytucja to mówi i tak Trybunał orzekł. I za to też dziękujemy. W związku z tym co ta strona lewicowo-liberalna (robi), zobaczcie, jaka jest wolność w Polsce. Mówią w UE niektórzy, nawet z Polski eurodeputowani, że w Polsce nie ma wolności. Zobaczcie, jaka wolność, aż swawola. To wyzywanie, te bluźnierstwa tej lewicy, lewactwa - mówił w Radiu Maryja.

