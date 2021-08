Zakończył się jeden z największych strajków ostatnich lat w Polsce. Pracownicy zakładu Paroc w Trzemeszenie wywalczyli waloryzację płac, wyższe dodatki stażowe i ograniczenie umów śmieciowych. "O godz. 1.28 podpisaliśmy porozumienie. (...) Mamy to, o co walczyliśmy od roku" - poinformował w środę Grzegorz Ilnicki, prawnik reprezentujący strajkujących.

Strajk w Trzemesznie rozpoczął się 4 sierpnia. Pracownicy zakładu Paroc, w którym jest wytwarzana izolacja z kamiennej wełny mineralnej, wygasili piece i wstrzymali produkcję. Domagali się wyższych dodatków stażowych, waloryzacji płac i umów na czas nieokreślony. W referendum strajk poparło ponad 97,5 proc. pracowników. Była to decyzja wszystkich załóg.

Początkowo władze firmy nie chciały zgodzić się na żądania załogi. W negocjacjach związkowców wsparł Adrian Zandberg z Lewicy. "Każdy dzień strajku w Paroc Polska to są olbrzymie koszty dla firmy, większe niż spełnienie tych skromnych oczekiwań załogi. Czas potraktować postulaty pracowników poważnie" - mówił. Ostatecznie po tygodniowym strajku generalnym Paroc spełnił oczekiwania pracowników.

Strajk w Trzemesznie zakończony

"O godz. 1.28 podpisaliśmy porozumienie. Zaraz potem ruszyliśmy na hale, aby przekazać warunki zakończenia strajku. Mamy to, o co walczyliśmy od roku. Ograniczenie umów śmieciowych, 58 umów na czas nieokreślony dla pracowników jeszcze w sierpniu 2021 r. i gwarancje systemowych rozwiązań od 2022 roku. Mamy drugą w tym roku waloryzację płac, która obejmie 600 osób z 800 pracowników, a także pakiet waloryzacyjny na lata 2022-2023. Łączna wartość wynegocjowanej waloryzacji to nie mniej niż 850 zł" - napisał Grzegorz Ilnicki, prawnik reprezentujący strajkujących, pełnomocnik Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy.

Zakład zaakceptował też najistotniejszy postulat pracowników, czyli podniesienie dodatku stażowego. "Jest wreszcie to, na czym pracownikom zależało najbardziej - radykalny wzrost dodatku stażowego. Jego najwyższy wymiar wyniesie 18 proc. płacy minimalnej, co miesiąc. Dodatek będzie się także automatycznie waloryzować, co roku. Niektórzy pracownicy zyskają na nowym dodatku nawet 600 proc. względem poprzedniego" - przekazał Ilnicki.

Zakład Paroc spełnił oczekiwania pracowników

Związkowcom udało się również wynegocjować 300 tysięcy złotych na świadczenia dla pracowników za okres strajku. "Upada więc mit, że za czas strajku się nie płaci. To był naprawdę wielki wysiłek" - podkreślił Ilnicki. W rozmowie z Money.pl zwrócił uwagę, że do tej pory warunki pracy w zakładzie Paroc pozostawiały wiele do życzenia. Co piąty z niespełna 800 pracowników pracował na podstawie umowy zlecenia. Natomiast dodatek stażowy po 40 latach pracy wynosił 160 złotych brutto. Wiele osób było zmuszonych więc do brania nadgodzin. Rosło niezadowolenie załogi, co doprowadziło do strajku.

"Bez wątpienia w Trzemesznie wzrośnie teraz na chwilę spożycie szampanów i napojów wyskokowych. Te bąbelki będą miały swoje silne uzasadnienie w treści porozumienia strajkowego, które zawarliśmy. Polska może się uczyć od Trzemeszna konsekwencji, uporu i współpracy. Gdzie buduje się więzi, tam łatwiej wspierać się w walce o dobro wspólne" - podsumował Ilnicki.

RadioZET.pl/Money.pl/oprac. AK